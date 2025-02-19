Ehliyet Sahipleri Dikkat! Yeni Uygulama Başlıyor: Bu Kişiler Artık Araç Kullanamayacak
Dünya genelinde her yıl 1,2 milyon kişi trafik kazalarında yaşamını yitiriyor. Bu durumu önlemek ve yol güvenliğini artırmak isteyen Avrupa Birliği, tarihinde ilk kez ehliyetlerde üst yaş sınırı uygulamasına gidiyor.
Kaynak: Haber Merkezi
Yeni düzenlemeye göre, 75 yaşını aşan sürücüler sağlık raporu alsalar dahi araç kullanamayacak. Bu kararın, refleks kaybı nedeniyle yaşlı sürücülerin trafik riski oluşturduğu endişesiyle alındığı belirtiliyor.
AB'nin aldığı bu karar, Avrupa genelinde sürüş güvenliğini artırmayı hedefiyle verildi. Her yıl milyonlarca kişinin trafik kazalarında hayatını kaybetmesi, yetkilileri daha sıkı önlemler almaya yönlendirdi.
TÜRKİYE’DE SINIR KAÇ?
Türkiye'de de ilerleyen yıllarda benzer tartışmaların yaşanması beklenirken, şu anki düzenlemeye göre 70 yaşını geçen sürücüler her beş yılda bir sağlık raporu almak zorunda. Eğer heyet raporu alamazlarsa ehliyetleri iptal ediliyor. Ayrıca, Türkiye’de 65 yaş ve üzeri sürücüler için ehliyet yenileme süreci sağlık raporu şartıyla devam ederken, 80 yaş ve üstü sürücüler için bu süre iki yıl ile sınırlandırılmış durumda.
ARAÇ SAHİPLERİ TEPKİLİ
Avrupa Birliği’nin yeni düzenlemesi ise kamuoyunu ikiye böldü. 75 yaş üstü sürücüler için getirilen yasağın, yaşlıların günlük hayatlarını olumsuz etkileyeceğini düşünen kesimler karara tepki gösteriyor. Özellikle ulaşım açısından kendi araçlarına bağımlı olan yaşlıların bu yasak nedeniyle mağdur olabileceği vurgulanıyor.
JAPONYA'DA ZORUNLU OLMUŞTU
Öte yandan Japonya, yaşlı sürücülere yönelik farklı bir yaklaşım benimseyerek 75 yaş ve üzerindeki sürücülerin araçlarına "Koreija" adı verilen özel bir işaret yapıştırmalarını zorunlu hale getirmişti.