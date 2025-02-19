Ehliyet Sahipleri Dikkat! Yeni Uygulama Başlıyor: Bu Kişiler Artık Araç Kullanamayacak

TÜRKİYE’DE SINIR KAÇ?

Türkiye'de de ilerleyen yıllarda benzer tartışmaların yaşanması beklenirken, şu anki düzenlemeye göre 70 yaşını geçen sürücüler her beş yılda bir sağlık raporu almak zorunda. Eğer heyet raporu alamazlarsa ehliyetleri iptal ediliyor. Ayrıca, Türkiye’de 65 yaş ve üzeri sürücüler için ehliyet yenileme süreci sağlık raporu şartıyla devam ederken, 80 yaş ve üstü sürücüler için bu süre iki yıl ile sınırlandırılmış durumda.