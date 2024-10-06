Ehliyet Düzenlemesinde Yeni Sistem! 1 Günü Bile Geçirenin Ehliyeti İptal Olacak

Uzun vadede bu düzenlemelerin etkileri netlik kazanmasa da, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’nın amacı, sektördeki güvenliği artırmak ve sürücülerin sağlık durumlarını daha yakından izlemektir. Sürücülerin bu yeni kurallara uyum sağlaması ve düzenli sağlık kontrollerini yaptırması büyük önem taşıyor.

2024 yılında ehliyet yaş sınırındaki bu değişiklikler, ticari araç kullanımında yeni bir dönemin başlangıcını simgeliyor. Sürücüler ve sektör temsilcileri, bu yeni düzenlemelere uyum sağlamak ve gereklilikleri yerine getirmek durumunda kalacaklar.