Ehliyet Düzenlemesinde Yeni Sistem! 1 Günü Bile Geçirenin Ehliyeti İptal Olacak
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, 2024 yılı itibarıyla ehliyet düzenlemesinde köklü değişiklikler yaptığını duyurdu. Bu yeni düzenleme ile bir günü bile geçiren sürücüler, ticari araç kullanma yetkilerini kaybedecek.
Kaynak: Haber Merkezi
Ticari araç kullanımında 69 yaş sınırını getiren bakanlık, 68 yaşını dolduran sürücülerin ticari ehliyetlerini yenilemelerine izin vermeyecek. Bu düzenleme, otobüs ve kamyon gibi ticari araçları kullanan sürücüler için büyük bir değişiklik anlamına geliyor. Yeni düzenleme, 2023 yılının Aralık ayında geçici olarak uygulanmaya başlanmış olup, 2024 yılı sonuna kadar geçerli olacak şekilde planlandı.
Bakanlığın bu adımı, pandemi sonrası artan ticaret hacmi ve sürücü arzındaki eksiklikleri dengelemeyi amaçlıyor. Ayrıca, ticari araç sürücülerinin mesleki yeterlilik belgelerini bulundurma zorunluluğunun devam etmesi, mesleki yeterliliğin de yaş kadar önemli olduğunu gösteriyor.
65 yaş üstü sürücüler için her üç yılda bir zorunlu ehliyet yenileme şartı uygulanmaya devam edecek. Bu süreç, sürücülerin sağlık durumlarının ve araç kullanma kapasitelerinin düzenli olarak değerlendirileceği bir mekanizma sunuyor. 80 yaşını dolduran sürücüler içinse bu yenileme süresi iki yıla indirilerek, sağlık kontrollerinin daha sık yapılması ve araç kullanma uygunluklarının test edilmesi zorunlu hale getirildi.
Bu yeni düzenlemeler, ticari taşımacılık sektöründe önemli değişimlere yol açabilir. 69 yaşını doldurmuş sürücüler, emeklilik planlarını gözden geçirmek ya da kariyerlerini değiştirmek zorunda kalabilir. Öte yandan, genç ve orta yaş grubundaki sürücüler için yeni fırsatlar doğarak sektördeki sürücü arzını dengeleyebilir.
Uzun vadede bu düzenlemelerin etkileri netlik kazanmasa da, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’nın amacı, sektördeki güvenliği artırmak ve sürücülerin sağlık durumlarını daha yakından izlemektir. Sürücülerin bu yeni kurallara uyum sağlaması ve düzenli sağlık kontrollerini yaptırması büyük önem taşıyor.
2024 yılında ehliyet yaş sınırındaki bu değişiklikler, ticari araç kullanımında yeni bir dönemin başlangıcını simgeliyor. Sürücüler ve sektör temsilcileri, bu yeni düzenlemelere uyum sağlamak ve gereklilikleri yerine getirmek durumunda kalacaklar.