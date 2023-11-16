Ehliyet alacaklar dikkat: Şartlar değişecek!

Ehliyet almak isteyen sürücü adayları, sürücü kurslarına 2024 yılından itibaren daha fazla para ödemek zorunda kalacak. Yeni yılla birlikte ehliyet alma maliyetinin iki katına çıkması bekleniyor.

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2024 yılında ehliyette kurs, harç ve sınav bedelleri artacak.

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Ehliyet almak isteyen sürücü adayları sürücü kurslarına hali hazırda ortalama 7 bin 500 TL öderken, bu fiyat, ehliyet harcıyla beraber 10 bin TL'yi buluyor.

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"EHLİYET ALMA MALİYETİ İKİ KATINA ÇIKACAK"

2024 yılında ehliyet alma maliyetinin iki katına çıkması beklenirken, NTV'ye konuşan Sürücü kursu sahibi Ali Toz, ehliyet almanın daha da zorlaşacağını dile getirdi.

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Ehliyet alacaklar dikkat: Şartlar değişecek! - Resim: 4

Toz, "Bu sene ehliyet kart parası alınırken yatırılan para 3 bin 260 lira. Kurslar, gelecek sene 20 bin liranın üzerine çıkacak" dedi.

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İLLERE GÖRE FARKLILIK GÖSTERİYOR

Öte yandan ehliyet kurslarının ücretleri, valilik, Milli Eğitim Müdürlüğü ve sürücü kursları tarafından belirleniyor. Kurs ücretleri illere göre farklılık gösterebiliyor.

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EHLİYET ALMA ŞARTLARI

Ehliyet almak için gerekenler arasında birçok koşul bulunmaktadır.

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Bu koşullar kendi içinde alınmak istenen ehliyetin sınıfına göre değişkenlik göstermekle birlikte, temel olarak şu başlıklar altında sınıflandırılabilir:

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* Tecrübe koşulu,
* Yaş koşulu,
* Diploma koşulu,
* Sağlık koşulu,
* Adli sicil kaydı koşulu,
* Teorik ve direksiyon sınavlarından başarıyla geçme koşulu.

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EHLİYET ALMAK İÇİN YAŞ ŞARTLARI

Sürücü belgesi almak için istenilen yaş şartları şu şekildedir:

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- M, A1 ve B1 sınıfı ehliyetler istenen minimum yaş sınırı 16,

- A2, B, BE, C1, C1E, F ve G gibi en çok tercih edilen ehliyetler için 18 yaşını doldurmak gerekiyor,

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- A sınıfı sürücü belgesi için istenilen yaş sınırı 20,

- C, CE, D1 ve D1E ehliyeti için isteyen yaş şartı 21,

- D ve DE ehliyet sınıfları için istenen minimum yaş sınırı 24.

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KAÇ AYDA EHLİYET ALINIR?

Ehliyet almak isteyen adaylar, eğitimlerini ve sınavlarını zamanında ve başarıyla tamamlamaları durumunda genellikle 1 buçuk ila 2 ay arasında değişen bir sürede ehliyetlerini alabilmektedirler. Sınavlardan başarıyla geçemeyen adayların ise ehliyet alma süreleri uzayabilmektedir.

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