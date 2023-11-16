Ehliyet alacaklar dikkat: Şartlar değişecek!
Ehliyet almak isteyen sürücü adayları, sürücü kurslarına 2024 yılından itibaren daha fazla para ödemek zorunda kalacak. Yeni yılla birlikte ehliyet alma maliyetinin iki katına çıkması bekleniyor.
2024 yılında ehliyette kurs, harç ve sınav bedelleri artacak.
Ehliyet almak isteyen sürücü adayları sürücü kurslarına hali hazırda ortalama 7 bin 500 TL öderken, bu fiyat, ehliyet harcıyla beraber 10 bin TL'yi buluyor.
"EHLİYET ALMA MALİYETİ İKİ KATINA ÇIKACAK"
2024 yılında ehliyet alma maliyetinin iki katına çıkması beklenirken, NTV'ye konuşan Sürücü kursu sahibi Ali Toz, ehliyet almanın daha da zorlaşacağını dile getirdi.
Toz, "Bu sene ehliyet kart parası alınırken yatırılan para 3 bin 260 lira. Kurslar, gelecek sene 20 bin liranın üzerine çıkacak" dedi.
İLLERE GÖRE FARKLILIK GÖSTERİYOR
Öte yandan ehliyet kurslarının ücretleri, valilik, Milli Eğitim Müdürlüğü ve sürücü kursları tarafından belirleniyor. Kurs ücretleri illere göre farklılık gösterebiliyor.
EHLİYET ALMA ŞARTLARI
Ehliyet almak için gerekenler arasında birçok koşul bulunmaktadır.
Bu koşullar kendi içinde alınmak istenen ehliyetin sınıfına göre değişkenlik göstermekle birlikte, temel olarak şu başlıklar altında sınıflandırılabilir:
* Tecrübe koşulu,
* Yaş koşulu,
* Diploma koşulu,
* Sağlık koşulu,
* Adli sicil kaydı koşulu,
* Teorik ve direksiyon sınavlarından başarıyla geçme koşulu.
EHLİYET ALMAK İÇİN YAŞ ŞARTLARI
Sürücü belgesi almak için istenilen yaş şartları şu şekildedir:
- M, A1 ve B1 sınıfı ehliyetler istenen minimum yaş sınırı 16,
- A2, B, BE, C1, C1E, F ve G gibi en çok tercih edilen ehliyetler için 18 yaşını doldurmak gerekiyor,
- A sınıfı sürücü belgesi için istenilen yaş sınırı 20,
- C, CE, D1 ve D1E ehliyeti için isteyen yaş şartı 21,
- D ve DE ehliyet sınıfları için istenen minimum yaş sınırı 24.
KAÇ AYDA EHLİYET ALINIR?
Ehliyet almak isteyen adaylar, eğitimlerini ve sınavlarını zamanında ve başarıyla tamamlamaları durumunda genellikle 1 buçuk ila 2 ay arasında değişen bir sürede ehliyetlerini alabilmektedirler. Sınavlardan başarıyla geçemeyen adayların ise ehliyet alma süreleri uzayabilmektedir.