Edirne’de renkli görüntüler: Kakava ateşi yandı, şenlik başladı

Edirne’de her yıl 5-6 Mayıs tarihlerinde düzenlenen Kakava Hıdırellez Şenlikleri, yurt içi ve yurt dışından on binlerce turist Sarayiçi’ne akın etti. Şenlikler dev ateşin yakılmasıyla başladı.

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Edirne’de renkli görüntüler: Kakava ateşi yandı, şenlik başladı - Resim: 1

Türkiye'nin çeşitli illerinden ve Yunanistan ile Bulgaristan başta olmak üzere birçok ülkeden Edirne'ye Kakava Şenlikleri'ni kutlamak için akın etti.

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Edirne’de renkli görüntüler: Kakava ateşi yandı, şenlik başladı - Resim: 2

Edirne'ye gelen on binlerce ziyaretçi, Kakava ateşinin yakılmasına saatler kala ateşin yakılacağı Sarayiçi'ne akın etti.

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Edirne’de renkli görüntüler: Kakava ateşi yandı, şenlik başladı - Resim: 3

Edirne’ye gelen ziyaretçilerin, 9/8 Roman havaları eşliğinde saatlerce süren eğlenceleri ortaya birbirinden renkli görüntüler çıkardı.

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Edirne’de renkli görüntüler: Kakava ateşi yandı, şenlik başladı - Resim: 4

Roman vatandaşların giydiği rengarenk kıyafetler ilgi odağı oldu.

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Edirne’de renkli görüntüler: Kakava ateşi yandı, şenlik başladı - Resim: 5

Müziğin ritmine kendilerini kaptıran vatandaşlar gönüllerince eğlendi.

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Edirne’de renkli görüntüler: Kakava ateşi yandı, şenlik başladı - Resim: 6

Dev ateşin yakılmasıyla başlayan şenliklerde baharın gelişi doyasıya kutlandı. Şenlikler gün ağarıncaya kadar çeşitli eğlencelerle devam edecek.

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