Ece Gürel’in Ölümündeki Düğüm Çözülecek mi? Tüm Gözler Tek Bir Delilde, İnceleniyor
Belgrad Orman'ında kaybolduktan sonra sağ olarak bulunan ancak bir gün sonra hayatını kaybeden mimar Ece Gürel'in ölümüne ilişkin gizem sürerken, genç mimarın incelenecek olan cep telefonunda nelerin bulunacağı da merak konusu oldu. Cep telefonunda yeni detaylar çıkarca Ece Gürel'in en son kiminle görüştüğü, son yazışmaları da ortaya çıkacak.
Kaynak: Sabah
Sabah gazetesinden Yunus Emre Kavak’ın haberine göre, 36 yaşındaki mimar Ece Gürel’in ölümüne ilişkin sır perdesini aralayacak olan tek delil şuan inceleme altında olan cep telefonu.
GÖZLER CEP TELEFONUNDA
Belgrad Ormanı’nda kaybolduktan 3 gün sonra cep telefonu çantasıyla birlikte bulunan Ece Gürel’in henüz açılmadı. Genç mimarın ölümüne ilişkin inceleme devam ederken, cep telefonunda bulunacağı düşünülen yeni detayların olayı çözeceğine inanılıyor.
Eşyalarını bıraktığı yerden tam 6 kilometre uzakta bulunan Gürel'in başına ormanda neler geldiği hala bilinmiyor.
NE OLMUŞTU?
Mimar Ece Gürel, 2 Mart’ta Belgrad Ormanı’na gitmiş kendisinden bir daha haber alınamamıştı. Arama çalışmalarının dördüncü gününde ormanda bulunan Ece Gürel’in kalbi durmuş, genç mimar müdahale sonrası yeniden hayata döndürülmüştü.