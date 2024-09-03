e-Devlet'te Yeni Dönem Başladı: Artık Çok Daha Hızlı Olacak
e-Devlet Kapısı, kullanıcılarına yeni bir hizmet sunmaya başladı. Kolay Adres Sorgulama Hizmeti (KOLAS) adı verilen bu yeni özellik sayesinde, banka hesaplarına tanımlı olan kolay adres bilgileri tek bir ekranda hızlıca sorgulanabilecek.
Bankalararası Kart Merkezi'nden (BKM) yapılan açıklamaya göre, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) öncülüğünde BKM tarafından geliştirilen FAST Sistemi'nin önemli bir bileşeni olan Kolay Adresleme Sistemi (KOLAS) için e-Devlet Kapısı üzerinden erişim imkanı sağlandı. Bu sistem, ödemelerin telefon numarası, kimlik numarası veya e-posta adresi gibi kişisel bilgiler kullanılarak daha pratik bir şekilde başlatılmasını mümkün kılıyor.
Yeni KOLAS Sorgulama hizmeti, vatandaşların farklı bankalarda ya da elektronik para kuruluşlarında (EPK) tanımlı olan kolay adres bilgilerini tek bir platformda görmelerini sağlıyor. Bu yenilik, kullanıcıların hesaplarını yönetmelerini kolaylaştırırken, hızlı ve güvenli bir şekilde adres bilgilerine erişim imkanı tanıyor.
KOLAY ADRES SORGULAMA
Kolay adres, kullanıcıların IBAN numarasını hatırlamak zorunda kalmadan para göndermelerini veya ödeme yapmalarını sağlayan pratik bir yöntem olarak öne çıkıyor. Bu adresler, hesapların bulunduğu bankanın veya finans kuruluşunun kanallarında tanımlanarak, telefon numarası, e-posta adresi, TC kimlik numarası, vergi numarası, yabancı kimlik numarası veya pasaport numarası gibi bilgilerle ilişkilendirilebiliyor. Böylece, para transferleri sırasında bu bilgiler kullanılabiliyor.
Yeni Kolay Adres Sorgulama hizmeti, e-Devlet Kapısı üzerinden sunuluyor ve vatandaşların farklı bankalarda tanımlı olan kolay adres bilgilerini hızlıca sorgulamalarına imkan tanıyor. Kullanıcılar, çeşitli banka ve elektronik para kuruluşlarında (EPK) tanımlanmış olan tüm kolay adres bilgilerini tek bir ekran üzerinden kontrol edebiliyor.
Bu hizmetten yararlanmak için e-Devlet Kapısı'na giriş yaparak "Kolay Adres Sorgulama" başlığı altında arama yapılabilecek.