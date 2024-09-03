e-Devlet'te Yeni Dönem Başladı: Artık Çok Daha Hızlı Olacak

Bankalararası Kart Merkezi'nden (BKM) yapılan açıklamaya göre, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) öncülüğünde BKM tarafından geliştirilen FAST Sistemi'nin önemli bir bileşeni olan Kolay Adresleme Sistemi (KOLAS) için e-Devlet Kapısı üzerinden erişim imkanı sağlandı. Bu sistem, ödemelerin telefon numarası, kimlik numarası veya e-posta adresi gibi kişisel bilgiler kullanılarak daha pratik bir şekilde başlatılmasını mümkün kılıyor.

Yeni KOLAS Sorgulama hizmeti, vatandaşların farklı bankalarda ya da elektronik para kuruluşlarında (EPK) tanımlı olan kolay adres bilgilerini tek bir platformda görmelerini sağlıyor. Bu yenilik, kullanıcıların hesaplarını yönetmelerini kolaylaştırırken, hızlı ve güvenli bir şekilde adres bilgilerine erişim imkanı tanıyor.