e-Devlet hesabınızı hemen kontrol edin: Birikmiş paranız olabilir!

Gündelik yaşamı oldukça kolaylaştıran ve artık hayatımızın vazgeçilmezlerinden biri haline gelen e-Devlet'te aklınıza gelmeyen alacağınız olabilir. Birçok kişi birikmiş parasının farkında değil. İşte detaylar...

E-Devlet
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e-Devlet hesabınızı hemen kontrol edin: Birikmiş paranız olabilir! - Resim: 1

E-Devlet'ten ne kadar çok faydalanabileceğinizi bilmiyorsunuz. İşte az kişinin bildiği ancak oldukça kullanışlı olan E-Devlet hizmetleri...

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e-Devlet hesabınızı hemen kontrol edin: Birikmiş paranız olabilir! - Resim: 2

ÇALIŞMA HAYATIM

Ne zaman emekli olacağınızdan, toplamda kaç gündür sigortalı çalıştığınıza kadar, iş hayatına dair her türlü sorunuzun cevabını öğrenebilirsiniz.

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e-Devlet hesabınızı hemen kontrol edin: Birikmiş paranız olabilir! - Resim: 3

MİRAS SORGULAMA

"Veraset İlamı Sorgulama" hizmeti sayesinde size miras kalıp kalmadığını öğrenebilirsiniz.

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e-Devlet hesabınızı hemen kontrol edin: Birikmiş paranız olabilir! - Resim: 4

ALT ÜST SOY BİLGİSİ

Anne ve babanızdan tutun neredeyse 1800'lü yıllara kadar soy ağacınızı görebilmeniz mümkün.

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