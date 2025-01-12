Dünyayı Korkutan HMPV Salgını Hızla Yayılıyor! Yeni Belirtiler Ortaya Çıktı

YENİ BELİRTİ ORTAYA ÇIKTI

Hollandalı bilim insanları, HMPV ile enfekte olan hastalarda göğüs, pelvis, kasık ve sırt bölgelerinde kırmızı döküntüler görüldüğünü belirtti. Ayrıca bu belirtilere halsizlik, kusma, burun akıntısı, boğaz ağrısı ve 5 gün süren yüksek ateş eşlik ediyor.

İngiliz medyası, döküntülerin ABD ve İtalya’daki vakalarda da tespit edildiğini ve bu durumun salgının seyrine dair önemli bir ipucu olduğunu vurguladı.