Dünyanın En Zengin İsminin Mirası Olay Oldu: Dudak Uçuklatan Rakam Evlatları Birbirine Kattı

RUPERT MURDOCH KİMDİR?

Rupert Murdoch, 11 Mart 1931'de Avustralya'da doğmuş, medya alanında önemli bir figürdür. Uluslararası bir medya imparatorluğu olan News Corporation'ın kurucusu ve esas sahibi olarak tanınmaktadır. 2013 yılında News Corporation, 21st Century Fox ile birleşerek bu yeni ismi aldı. Bu şirketler aracılığıyla Murdoch, basılı medya, televizyon, film ve dijital platformlarda büyük bir etki yarattı.

Murdoch'un medya varlıkları arasında öne çıkan yayınlar ve şirketler, The Wall Street Journal, New York Post, The Times of London, The Sun, Fox News Channel ve 20th Century Fox'tur. Kariyeri boyunca siyasi etkisiyle de gündeme geldi; medya organları aracılığıyla çeşitli politik görüşleri destekledi ve bu konudaki eleştirilerin hedefi oldu.

Murdoch'un iş dünyasındaki etkisi, medya kontrolü ve haber yayıncılığı alanlarında yıllar içinde devam etti. Ancak, onun ve medya şirketlerinin iş uygulamaları ve politik etkileri zaman zaman tartışmalı bir hâl aldı. Murdoch, medya ve siyaset arasındaki karmaşık ilişki ile medya gücünün önemli bir temsilcisi olarak kabul edilmektedir.