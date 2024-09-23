Dünyanın En Zengin İsminin Mirası Olay Oldu: Dudak Uçuklatan Rakam Evlatları Birbirine Kattı
Dünyanın en zengin isimlerinden biri olan Rupert Murdoch'un mirası, evlatları arasında büyük bir tartışmaya yol açtı. Hayatta olmasına rağmen, Murdoch'un ailesinin devasa serveti üzerindeki anlaşmazlıkları mahkemeye taşındı.
Kaynak: Haber Merkezi
İddiaya göre, Murdoch'un dört çocuğu, babalarının servetindeki paylarını almak için yasal süreci başlattı. Davanın kazanılması halinde, dev medya şirketinin parçalanma riskiyle karşı karşıya kalacağı ifade ediliyor.
Murdoch'un 20 milyar dolarlık (682,3 milyar TL) servetinin geleceğiyle ilgili vârisi üzerinde yaşanan anlaşmazlık mahkemeye intikal etti. Aile içindeki bu çatışmanın, sadece bir miras kavgası olmanın ötesinde, küresel medya dünyasının geleceğini şekillendirebilecek önemli bir mücadele olduğu belirtiliyor.
RUPERT MURDOCH KİMDİR?
Rupert Murdoch, 11 Mart 1931'de Avustralya'da doğmuş, medya alanında önemli bir figürdür. Uluslararası bir medya imparatorluğu olan News Corporation'ın kurucusu ve esas sahibi olarak tanınmaktadır. 2013 yılında News Corporation, 21st Century Fox ile birleşerek bu yeni ismi aldı. Bu şirketler aracılığıyla Murdoch, basılı medya, televizyon, film ve dijital platformlarda büyük bir etki yarattı.
Murdoch'un medya varlıkları arasında öne çıkan yayınlar ve şirketler, The Wall Street Journal, New York Post, The Times of London, The Sun, Fox News Channel ve 20th Century Fox'tur. Kariyeri boyunca siyasi etkisiyle de gündeme geldi; medya organları aracılığıyla çeşitli politik görüşleri destekledi ve bu konudaki eleştirilerin hedefi oldu.
Murdoch'un iş dünyasındaki etkisi, medya kontrolü ve haber yayıncılığı alanlarında yıllar içinde devam etti. Ancak, onun ve medya şirketlerinin iş uygulamaları ve politik etkileri zaman zaman tartışmalı bir hâl aldı. Murdoch, medya ve siyaset arasındaki karmaşık ilişki ile medya gücünün önemli bir temsilcisi olarak kabul edilmektedir.