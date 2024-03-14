Dünyanın en popüler 10 mesleği açıklandı: Türkiye’de ne favori?

İngiltere, İspanya, Yeni Zelanda, Kenya, Somali, Hindistan, Japonya ve Suudi Arabistan’ın da aralarında bulunduğu 55 ülkede insanların “pilot olmanın hayalini kurduğu” belirtildi. “Uçuş görevlisi nasıl olunur?” sorusunun ise en fazla aranan ikinci ifade olduğu bildirildi.

Aralarında Türkiye, Fransa, Almanya, İtalya, İsveç, Mısır ve Cezayir’in de bulunduğu ülkelerde modellik en favori meslek olarak görüldü.