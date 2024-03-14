Dünyanın en popüler 10 mesleği açıklandı: Türkiye’de ne favori?
Jobseeker paylaştığı bir araştırmaya göre, dünya genelinde en favori meslek pilotluk oldu. Türkiye'de ise modellik öne çıkıyor.
En favori 10 meslek açıklandı.
Kariyer sitesi “Jobseeker”ın yaptığı bir araştırmada, dünya genelinde internette en çok aratılan meslekleri sıraladı.
Arama analiz aracı “Ahrefs” kullanılarak yapılan araştırmada, arama motorunda en çok rağbet gören mesleğin pilotluk olduğu belirtildi. “Nasıl pilot olunur?” ifadesinin Ocak 2024’te internette 50 bin kez arandığı ortaya çıktı.
İngiltere, İspanya, Yeni Zelanda, Kenya, Somali, Hindistan, Japonya ve Suudi Arabistan’ın da aralarında bulunduğu 55 ülkede insanların “pilot olmanın hayalini kurduğu” belirtildi. “Uçuş görevlisi nasıl olunur?” sorusunun ise en fazla aranan ikinci ifade olduğu bildirildi.
Aralarında Türkiye, Fransa, Almanya, İtalya, İsveç, Mısır ve Cezayir’in de bulunduğu ülkelerde modellik en favori meslek olarak görüldü.
İşte 2024’teki aranma oranlarına göre en favori 10 meslek şöyle:
Pilot (50 bin arama)
Uçuş görevlisi (29 bin arama)
Psikolog (17 bin arama)
Sosyal medya fenomeni (17 bin arama)
Doktorluk (15 bin arama)
Öğretmen (14 bin arama)
Avukat (14 bin arama)
İtfaiyeci (14 bin arama)
Girişimci (13 bin arama)