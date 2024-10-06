Dünyanın En Pahalı Baharatı Çiçek Açtı: Mutluluk İksiri Olarak Biliniyor

İlçenin önde gelen safran üreticilerinden İsmail Yılmaz, yaptığı açıklamada, bu yıl Ağustos ayında yeni dikimlerin yapıldığını belirtti. Yılmaz, "Havalar çok iyi gitti ve yağış aldık. Bu sebeple çiçeklenme erken başladı. İyi bir ürün alacağımızı umuyoruz" dedi. Yılmaz, köylerinde 40 dönümden fazla alanda safran üretildiğini ve yaklaşık 11-12 üretici bulunduğunu ifade etti.

Çiçeklenme sürecinin Kasım ayının 15’ine kadar devam etmesini beklediklerini aktaran Yılmaz, "Geçen yıl safranı 320 liradan sattık. Hasat sonrası rekolteye göre yeni ürünün fiyatı belirlenecek" diye ekledi.

Yılmaz, geçtiğimiz yıl safran tarlasını 45-50 bin kişinin ziyaret ettiğini hatırlatarak, bu yıl erken çiçeklenmenin etkisiyle daha fazla misafir beklediklerini söyledi. Ayrıca, "Köyümüzde safran üretimi oldukça yaygınlaştı" şeklinde konuştu.

Avrupa Birliği coğrafi işaretinin alınmasının safranın değerini ve kalitesini artırdığını vurgulayan Yılmaz, 170 bin çiçekten bir kilogram safran elde edildiğini belirtti. 2018 yılında safran ekimine başladığını ve üreticilerin sayısının arttığını dile getiren Yılmaz, köylerinin dünya çapında tanınır hale geldiğini sözlerine ekledi. "Mahallemizin bir kısmı şu anda Safran Mahallesi olarak biliniyor. Bu bizim için büyük bir gelişme" ifadelerini kullandı.