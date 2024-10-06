Dünyanın En Pahalı Baharatı Çiçek Açtı: Mutluluk İksiri Olarak Biliniyor
UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan Karabük’ün Safranbolu ilçesinde "dünyanın en pahalı baharatı" olarak bilinen safran çiçek açmaya başladı. Hava sıcaklıklarının beklenenden iyi gitmesi nedeniyle, safran bitkisi bu yıl erken çiçeklenme dönemine girdi.
Kaynak: İHA
3.500 yıllık geçmişe sahip olan safran, Bizans döneminde Batı Anadolu'da ticareti yapılan ve Osmanlı döneminde de önemli bir yere sahip olan bir bitki. Safran, ağustos ayında ekiliyor ve ekim-kasım ayları arasında boyu 15-30 santimetreye ulaştığında toplanıyor. Kanser, öksürük, astım, bronşit, cilt hastalıkları ve hormon bozuklukları gibi pek çok rahatsızlığa iyi gelen safranın, ayrıca mutluluk hormonu serotonin salgılanmasına yardımcı olduğu biliniyor. Ağırlığının 100 bin katı kadar sıvıyı sarıya boyama kapasitesine sahip olan safran, dünya genelinde "mutluluk iksiri" olarak da anılıyor.
Avrupa Birliği Komisyonu tarafından coğrafi işaretle tescillenen safran, Yukarıçiftlik köyünün ekonomisini de önemli ölçüde dönüştürdü. Her yıl on binlerce yerli ve yabancı turist, mor yapraklı safranı görmek için köyü ziyaret ediyor. Bu sebeple, köyün bir mahallesine "Safran Çiçeği" ismi verildi.
İlçenin önde gelen safran üreticilerinden İsmail Yılmaz, yaptığı açıklamada, bu yıl Ağustos ayında yeni dikimlerin yapıldığını belirtti. Yılmaz, "Havalar çok iyi gitti ve yağış aldık. Bu sebeple çiçeklenme erken başladı. İyi bir ürün alacağımızı umuyoruz" dedi. Yılmaz, köylerinde 40 dönümden fazla alanda safran üretildiğini ve yaklaşık 11-12 üretici bulunduğunu ifade etti.
Çiçeklenme sürecinin Kasım ayının 15’ine kadar devam etmesini beklediklerini aktaran Yılmaz, "Geçen yıl safranı 320 liradan sattık. Hasat sonrası rekolteye göre yeni ürünün fiyatı belirlenecek" diye ekledi.
Yılmaz, geçtiğimiz yıl safran tarlasını 45-50 bin kişinin ziyaret ettiğini hatırlatarak, bu yıl erken çiçeklenmenin etkisiyle daha fazla misafir beklediklerini söyledi. Ayrıca, "Köyümüzde safran üretimi oldukça yaygınlaştı" şeklinde konuştu.
Avrupa Birliği coğrafi işaretinin alınmasının safranın değerini ve kalitesini artırdığını vurgulayan Yılmaz, 170 bin çiçekten bir kilogram safran elde edildiğini belirtti. 2018 yılında safran ekimine başladığını ve üreticilerin sayısının arttığını dile getiren Yılmaz, köylerinin dünya çapında tanınır hale geldiğini sözlerine ekledi. "Mahallemizin bir kısmı şu anda Safran Mahallesi olarak biliniyor. Bu bizim için büyük bir gelişme" ifadelerini kullandı.