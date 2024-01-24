Dünyanın en mutlu ülkeleri belli oldu: Türkiye adım adım zirveye çıkıyor!

Yine rapora göre, Türkiye’de yaşamın mutsuzlaşmasının birkaç önemli sebepleri arasında yaşanan ekonomik kriz, politik atmosfer, hükümete güven eksikliği, iç karışıklıklar, geleceğe dair belirsizlik, komşu ülkelerde gerilim gösteriliyor.

Türkiye, en mutsuz ülkeler arasında yer alırken, en mutsuz 5 ülke Afganistan, Lübnan, Botsvana, Yemen ve Ruanda olarak paylaşıldı.

En mutlu ilk 10 ülke ise şöyle: