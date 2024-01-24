Dünyanın en mutlu ülkeleri belli oldu: Türkiye adım adım zirveye çıkıyor!

Yayımlanan 2023 Mutluluk Raporu'nda, dünyanın en mutlu ve mutsuz ülkeleri açıklandı. Türkiye, 137 ülke arasından 106. oldu.

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Dünyanın en mutlu ülkeleri belli oldu: Türkiye adım adım zirveye çıkıyor! - Resim: 1

Colombia Üniversitesi merkezli düşünce kuruluşu Sürdürülebilir Kalkınma Çözümleri Ağı’nın yayınladığı Dünya Mutluluk Raporu’nun 2023 yılı istatistikleri açıklandı.

Doğruluk Payı’nın aktardığı bilgilere göre mutluluk oranı, farklı ülkelerde insanların ne kadar mutlu hissettiklerini anlamak, mutluluğa katkıda bulunan faktörleri belirlemek, eğilimleri izlemek ve uygun politikalar oluşturmak için hazırlanan mutluluk endeksleri genellikle ortalama yaşam süresi, sosyal destek, özgürlük, yolsuzluk algısı, kişi başına düşen GSYİH gibi faktörlerin kullanılmasıyla hesaplanıyor.

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Dünyanın en mutlu ülkeleri belli oldu: Türkiye adım adım zirveye çıkıyor! - Resim: 2

2020-2022 arasındaki üç yıllık ortalamaya dayanan mutluluk sıralamasında Türkiye, 137 ülke arasında 106. sırada yer aldı.

2012’den bu yana Türkiye’nin bu endeksten aldığı puanlar incelendiğinde, yıllar içerisinde Türkiye’nin mutluluk düzeyinin düşme eğilimine girdiği, düzenli olarak azaldığı ve adım adım en mutsuz ülkeler arasında zirveye yanaştığı saptandı.

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Dünyanın en mutlu ülkeleri belli oldu: Türkiye adım adım zirveye çıkıyor! - Resim: 3

Yine rapora göre, Türkiye’de yaşamın mutsuzlaşmasının birkaç önemli sebepleri arasında yaşanan ekonomik kriz, politik atmosfer, hükümete güven eksikliği, iç karışıklıklar, geleceğe dair belirsizlik, komşu ülkelerde gerilim gösteriliyor.

Türkiye, en mutsuz ülkeler arasında yer alırken, en mutsuz 5 ülke Afganistan, Lübnan, Botsvana, Yemen ve Ruanda olarak paylaşıldı.

En mutlu ilk 10 ülke ise şöyle:

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Dünyanın en mutlu ülkeleri belli oldu: Türkiye adım adım zirveye çıkıyor! - Resim: 4

1: Finlandiya

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Dünyanın en mutlu ülkeleri belli oldu: Türkiye adım adım zirveye çıkıyor! - Resim: 5

2: Danimarka

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Dünyanın en mutlu ülkeleri belli oldu: Türkiye adım adım zirveye çıkıyor! - Resim: 6
3:İzlanda
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Dünyanın en mutlu ülkeleri belli oldu: Türkiye adım adım zirveye çıkıyor! - Resim: 7

4:İsrail

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Dünyanın en mutlu ülkeleri belli oldu: Türkiye adım adım zirveye çıkıyor! - Resim: 8

5:Hollanda

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Dünyanın en mutlu ülkeleri belli oldu: Türkiye adım adım zirveye çıkıyor! - Resim: 9

6: İsveç

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Dünyanın en mutlu ülkeleri belli oldu: Türkiye adım adım zirveye çıkıyor! - Resim: 10

7: Norveç

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Dünyanın en mutlu ülkeleri belli oldu: Türkiye adım adım zirveye çıkıyor! - Resim: 11

8: İsviçre

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Dünyanın en mutlu ülkeleri belli oldu: Türkiye adım adım zirveye çıkıyor! - Resim: 12

9: Lüksemburg

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Dünyanın en mutlu ülkeleri belli oldu: Türkiye adım adım zirveye çıkıyor! - Resim: 13

10: Yeni Zellanda

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