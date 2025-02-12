Dünyanın En İyi Üniversiteleri Açıklandı: Türkiye'den 11 Üniversite İlk 1000'de

DÜNYA SIRALAMASINDA ZİRVE: HARVARD ÜNİVERSİTESİ

URAP'ın dünya sıralamasında, Harvard Üniversitesi bu yıl da zirvedeki yerini korudu. Paris Cite Üniversitesi ikinci, Toronto Üniversitesi ise üçüncü sırada yer aldı.

ÇİN'DEN BÜYÜK BAŞARI: İLK 10'DA 4 ÜNİVERSİTE

Dünya sıralamasında ilk 10'da yer alan üniversiteler şu şekilde sıralandı:

4. College London Üniversitesi (İngiltere)

5. Zhejiang Üniversitesi (Çin)

6. Shanghai Jiao Tong Üniversitesi (Çin)

7. Tsinghua Üniversitesi (Çin)

8. Oxford Üniversitesi (İngiltere)

9. Stanford Üniversitesi (ABD)

10. Peking Üniversitesi (Çin)

Çin, 4 üniversitesiyle ilk 10'da en çok temsil edilen ülke olurken, onu 2'şer üniversite ile ABD ve İngiltere takip etti. Fransa ve Kanada ise birer üniversite ile ilk 10'da yer aldı.

Bu sıralamalar, Türkiye'nin uluslararası akademik rekabetteki yerini ve dünya genelindeki üniversitelerin bilimsel üretkenliklerini ortaya koyarak, eğitim dünyasında önemli bir referans kaynağı olarak kabul ediliyor.