Dünyanın En İyi Üniversiteleri Açıklandı: Türkiye'den 11 Üniversite İlk 1000'de
ODTÜ University Ranking by Academic Performance (URAP) Laboratuvarı tarafından hazırlanan "Dünyanın En İyi Üniversiteleri" listesi açıklandı. Dünya genelinde üniversite sıralamaları yapan 11 kuruluşun verileriyle hazırlanan raporda, Türkiye'den 11 üniversite ilk 1000'de yer almayı başardı.
Kaynak: Haber Merkezi
URAP'ın raporuna göre, Türkiye'den en iyi dereceyi Hacettepe Üniversitesi elde etti. 573. sırada yer alan Hacettepe Üniversitesi, Türkiye'nin en yüksek sıralamaya sahip üniversitesi olarak dikkat çekti.
TÜRKİYE'DEN İLK 1000'E GİREN ÜNİVERSİTELER
Türkiye'den ilk 1000'e giren diğer üniversiteler ve dünya sıralamasındaki yerleri şu şekilde:
İstanbul Teknik Üniversitesi: 712. sıra
Ankara Üniversitesi: 760. sıra
İstanbul Üniversitesi: 813. sıra
Koç Üniversitesi: 862. sıra
ODTÜ: 881. sıra
Gazi Üniversitesi: 886. sıra
Ege Üniversitesi: 903. sıra
Atatürk Üniversitesi: 921. sıra
Yakın Doğu Üniversitesi: 977. sıra
İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa: 985. sıra
SIRALAMA NASIL YAPILDI?
ODTÜ URAP Laboratuvarı, dünya genelindeki üniversiteleri sıralarken "makale sayısı", "atıf oranı", "toplam bilimsel doküman", "uluslararası işbirliği", "toplam atıf etkisi" ve "toplam yayın etkisi" gibi 6 farklı akademik üretkenlik göstergesini değerlendirdi. Etki değeri düşük olan dergilerdeki makaleler ve 1000'den fazla yazarlı çalışmalar sıralama dışında bırakıldı.
DÜNYA SIRALAMASINDA ZİRVE: HARVARD ÜNİVERSİTESİ
URAP'ın dünya sıralamasında, Harvard Üniversitesi bu yıl da zirvedeki yerini korudu. Paris Cite Üniversitesi ikinci, Toronto Üniversitesi ise üçüncü sırada yer aldı.
ÇİN'DEN BÜYÜK BAŞARI: İLK 10'DA 4 ÜNİVERSİTE
Dünya sıralamasında ilk 10'da yer alan üniversiteler şu şekilde sıralandı:
4. College London Üniversitesi (İngiltere)
5. Zhejiang Üniversitesi (Çin)
6. Shanghai Jiao Tong Üniversitesi (Çin)
7. Tsinghua Üniversitesi (Çin)
8. Oxford Üniversitesi (İngiltere)
9. Stanford Üniversitesi (ABD)
10. Peking Üniversitesi (Çin)
Çin, 4 üniversitesiyle ilk 10'da en çok temsil edilen ülke olurken, onu 2'şer üniversite ile ABD ve İngiltere takip etti. Fransa ve Kanada ise birer üniversite ile ilk 10'da yer aldı.
Bu sıralamalar, Türkiye'nin uluslararası akademik rekabetteki yerini ve dünya genelindeki üniversitelerin bilimsel üretkenliklerini ortaya koyarak, eğitim dünyasında önemli bir referans kaynağı olarak kabul ediliyor.