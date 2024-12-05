Dünyanın En İyi Üniversiteleri Açıklandı: 4 Türk Üniversitesi de Listede, Koç Liderliği Bırakmadı
Times Higher Education (THE) tarafından açıklanan 2025 Disiplinlerarası Bilim Sıralaması'nda, dünya genelindeki en iyi 100 üniversite arasında 4 Türk üniversitesi yer aldı.
Kaynak: Haber Merkezi
Yükseköğretim Kurulu (YÖK), sıralamanın sonuçlarına ilişkin açıklama yaptı. 92 ülkeden 749 üniversitenin yer aldığı listede, Türkiye 45 üniversiteyle ikinci sırada yer alırken, Hindistan 65 üniversiteyle birinci sırada yer aldı. ABD ve Rusya ise sırasıyla 38 üniversiteyle 3. ve 4. sırada bulunuyor. Japonya ise 33 üniversiteyle bu sıralamayı takip etti.
BİRİNCİ ÜNİVERSİTE
Dünyanın en yüksek sıralamaya sahip üniversiteleri arasında Massachusetts Institute of Technology (MIT) birinci, Stanford Üniversitesi ikinci sırada yer alırken, ABD dışında en yüksek sıralama Singapur Ulusal Üniversitesi’ne ait oldu.
Türkiye, sıralamada 10 üniversitesiyle ilk 200'de yer alırken, 4 üniversitesiyle de ilk 100'de yer alarak üniversite sayısına göre dünya ikincisi oldu.
Türkiye'nin en yüksek sıralamaya sahip üniversitesi ise Koç Üniversitesi, 41. sırada yer aldı. Diğer Türk üniversitelerinin sıralaması ise şu şekilde...
Sabancı Üniversitesi: 64. sırada
İstanbul Teknik Üniversitesi: 76. sırada
Boğaziçi Üniversitesi: 90. sırada