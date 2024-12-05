Dünyanın En İyi Üniversiteleri Açıklandı: 4 Türk Üniversitesi de Listede, Koç Liderliği Bırakmadı

Yükseköğretim Kurulu (YÖK), sıralamanın sonuçlarına ilişkin açıklama yaptı. 92 ülkeden 749 üniversitenin yer aldığı listede, Türkiye 45 üniversiteyle ikinci sırada yer alırken, Hindistan 65 üniversiteyle birinci sırada yer aldı. ABD ve Rusya ise sırasıyla 38 üniversiteyle 3. ve 4. sırada bulunuyor. Japonya ise 33 üniversiteyle bu sıralamayı takip etti.