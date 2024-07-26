Dünyanın En Güvenli ve Tehlikeli Şehirleri Sıralandı: Listede İstanbul da Var

Forbes Advisor tarafından yürütülen araştırmada kentler güvenlik risklerine göre puanlandırıldı. Baz alınan kriterler ise suç oranları, sağlık hizmetlerinin kalitesi, doğal afet riskleri, dijital güvenlik riskleri gibi faktörler oldu. 0-100 arasında notlandırılan kentler arasında en düşük puanı alan şehir 'en güvenli şehir' olarak belirlendi.

Forbes Advisor'ın araştırmasında 0 puanla Güneydoğu Asya şehir devleti Singapur ilk sırada yer alarak turistler açısından dünyanın 'en güvenli şehri' seçildi.

Analiz edilen 60 şehir arasında Singapur, en düşük doğal afet riskine ve ikinci en düşük sağlık ve altyapı riskine sahip olmasıyla öne çıktı. Singapur interneti özgürce kullanma kabiliyeti olarak tanımlanan dijital güvenlik riski bakımından da en düşük riske sahip ikinci şehir oldu.