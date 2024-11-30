Dünyanın En Güçlü Pasaportları Belli Oldu: Türkiye'nin Sıralaması Şaşırttı

2024 Henley Pasaport Endeksi sonuçları açıklandı. Dünyanın en güçlü pasaportlarına sahip ülkeler belli oldu. Bu yılki listede, vizesiz veya kolay vize uygulamaları sayesinde en çok ülkeye seyahat edebilen pasaportlar bir kez daha dikkat çekti. Listede Türkiye'nin sıralaması ise şaşırttı.