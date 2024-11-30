Dünyanın En Güçlü Pasaportları Belli Oldu: Türkiye'nin Sıralaması Şaşırttı
Dünyanın en güçlü pasaportuna sahip ülkeler belli oldu. Türkiye bakın listede kaçıncı sırada kendine yer bulabildi.
Kaynak: Haber Merkezi
2024 Henley Pasaport Endeksi sonuçları açıklandı. Dünyanın en güçlü pasaportlarına sahip ülkeler belli oldu. Bu yılki listede, vizesiz veya kolay vize uygulamaları sayesinde en çok ülkeye seyahat edebilen pasaportlar bir kez daha dikkat çekti. Listede Türkiye'nin sıralaması ise şaşırttı.
Endekse göre, ilk 10 sıradaki ülkelerin vatandaşları, ortalama 185 ülkeye vizesiz veya kolay vizeyle giriş yapabiliyor.
İşte, dünyanın en güçlü pasaportları:
10 - İzlanda: 185 ülke
9 - Letonya, Slovakya, Slovenya: 186 ülke
8 - Estonya, Litvanya: 187 ülke
7 - ABD, Kanada, Macaristan: 188 ülke
6 - Avustralya, Çekya, Yeni Zelanda, Polonya: 189 ülke
5- Yunanistan, Malta, İsviçre: 190 ülke
4- Birleşik Krallık, Belçika, Lüksemburg, Norveç, Portekiz: 191 ülke
3- Avusturya, Danimarka, İrlanda, Hollanda: 192 ülke
2- Finlandiya, Güney Kore, İsveç: 193 ülke
1- Fransa, Almanya, İtalya, Japonya, Singapur, İspanya: 194 ülke
Türkiye pasaportu, 116 ülkeye vizesiz giriş imkanıyla, 45.sırada yer aldı.