Dünyada görülmedi, Rize'de oldu!

"DÜNYADA GÖRÜLMEMİŞTİR"

Mahalle sakinlerinden Ahmet Hüseyin yaşanan tehlikeye dikkat çekerek, "Vallahi 21. yüzyılda bu görüntü yakışmıyor. Herhalde Çoruh Elektrik'in direk alacak parası yok, ağaca bağladılar. Bedavadan iş görüyorlar. Bu görüntü yakışmıyor. Ağaca takılmış elektrik kabloları var. Dünyada görülmemiştir. O da Rize’ye ait oldu. Kablo açık olmadığı için kimseye bir zarar vermeyebilir ama görüntü güzel değil. Gelsinler bana ben onlara direk alırım, oraya dikerler. Çok zamandır böyle duruyor. İnşallah ağaç kopmaz da kablolara bir şey olmaz. İnşallah yakın zamanda bir direk dikerler" ifadelerini kullandı.