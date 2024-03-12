Dünyada görülmedi, Rize'de oldu!
Rize'de vatandaşlar, ağaca bağlı olan ve tehlike saçan elektrik kablolarının bir an önce yeni bir elektrik direğine bağlanmasını bekliyor. Yaşanan duruma tepki gösteren vatandaşlar, "Dünyada görülmemiştir. O da Rize’ye ait oldu" dedi.
Rize'de merkeze bağlı Piriçelebi Mahallesi Ulubatlı Sokak'ta belediye ekipleri tarafından yaklaşık 6 ay önce yola beton döküldü.
O esnada yol kenarında çürümüş olan elektrik direği AKSA-Çoruh Elektrik Dağıtım A.Ş. (ÇEDAŞ) ekipleri tarafından bulunduğu yerden kaldırıldı ancak üzerinden geçen elektrik hattı için yeni bir çözüm yolu arandı.
AĞACIN DALINA BAĞLANDI
Sökülen elektrik direğinin yerine yenisini dikmek yerine AKSA-Çoruh ekipleri tarafından kablolar ağacın dalına bağlandı.
6 AYDIR AĞACA BAĞLI
6 aydır ağaca bağlı bir şekilde duran elektrik kabloları, tehlike saçarken, vatandaşlar, yeni bir elektrik direğine bağlanmasını bekliyor.
"DÜNYADA GÖRÜLMEMİŞTİR"
Mahalle sakinlerinden Ahmet Hüseyin yaşanan tehlikeye dikkat çekerek, "Vallahi 21. yüzyılda bu görüntü yakışmıyor. Herhalde Çoruh Elektrik'in direk alacak parası yok, ağaca bağladılar. Bedavadan iş görüyorlar. Bu görüntü yakışmıyor. Ağaca takılmış elektrik kabloları var. Dünyada görülmemiştir. O da Rize’ye ait oldu. Kablo açık olmadığı için kimseye bir zarar vermeyebilir ama görüntü güzel değil. Gelsinler bana ben onlara direk alırım, oraya dikerler. Çok zamandır böyle duruyor. İnşallah ağaç kopmaz da kablolara bir şey olmaz. İnşallah yakın zamanda bir direk dikerler" ifadelerini kullandı.
"ŞAKAYA GELMEZ"
Dursun Vural isimli mahalle sakini ise, "Piriçelebi Mahallesi'ne yakışmayan elektrik kabloları var. Ağaca bağlanmış kablo olur mu? Burada bazıları bunu görmemezlikten geliyor. Bu kabloların daha düzgün bir şekilde olmasını istiyorum. Bu icabında elektrik, şakaya gelmez. Düşse vatandaşa gelir. Elektrik tellerinin daha uygun bir şekilde yapılmasını istiyoruz" diye konuştu.