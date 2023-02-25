Dünyada depreme en dayanıklı 8 yapı açıklandı: Türkiye'den tek bir yer var!
Türkiye'de 11 ili yerle bir eden depremler sonrası, dünyada depreme dayanıklı en iyi 8 yapı listelendi. Türkiye'den de bir yapının yer aldığı listedeki binalar, 8 büyüklüğündeki bir sarsıntıda bile zarar görmeyecek şekilde inşa edildi.
Kahramanmaraş merkezli meydana gelen ve 11 ilde büyük yıkıma yol açan 7.7 ve 7.6'lık depremler sonrası yapıların sağlamlığı tartışılmaya başlandı. Deprem bazen yıkıcı sonuçlara sebep olan bir doğal afet olsa da doğru önlemler alındığında çok yüksek binalar bile korunabiliyor. Dünyada birçok yapı, doğru teknik ve uygulamalar sayesinde çok büyük depremleri bile hiç hasar almadan atlatabiliyor.
DEPREME DAYANIKLI EN İYİ 8 YAPI
Dünyada birçok yapı da olası depremlere karşı adeta mühendislik harikasıyla üretilmiştir. Bu yapılar 8 büyüklüğündeki depremleri bile zarar görmeden atlatabiliyor.
İşte depreme dayanıklı en iyi 8 yapı...
MORİ KULESİ
Deprem kuşağı kelimesi denilince akla gelen ilk ülkelerden biri olan Japonya, sismik anlamda çok aktif bir bölgede yer alıyor. Japonya'da buna uygun olarak tasarlanan birçok yapı mevcut. Mori Kulesi, resmi sitesinde yer alan bilgiye göre deprem anında dışarı kaçılacak değil, içerisine girilecek bir yapı olarak tasarlanmış. Sismik direnç için damper mühendisliği kullanılan bu yapıda 192 adet içi sıvı dolu amortisör kullanılmakta. Deprem anında yaşanan sarsıntı sonucunda bu içi sıvı dolu amortisörler sallanmaya karşı koymak adına ters bir biçimde çalkalanıyor. Bu yönüyle kullanılan en etkili yöntemlerden birine sahip olan Mori Kulesi, deprem anında oldukça güvenli bir yapı olarak listemizde yer alıyor.
NEW WİLSHİRE GRAND CENTER
Güney Kaliforniya bölgesi, deprem olarak riskli bir bölgede yer aldığı için bölgedeki binalarda sismik düzenlemeler yapıldı. Los Angeles'ın en yüksek binası olan New Wilshire Grand Center, bu düzenlemeler kapsamında yeni yönergelere uygun olarak işlem gördü. Daha önceleri üst katlarında depremin bir kırbaç etkisi yaratabileceği konuşulan bu yapı artık oldukça sağlam bir görüntüde yer alıyor.
Binanın üç bölümünde 30 adet payanda kullanılıyor, bu sayede tesisin dikey ve yanal kuvvetlere direnmesi sağlanıyor. Bu payandaların daha kuvvetli olarak desteklenmesi için her birime ek tutucu kuşak dahil edilmiş durumda. Bu özel kuşak hem gerilebilir hem de sıkışabilir bir vaziyette bulunuyor. Şimdilerdeyse New Wilshire Grand Center, ABD'nin en güvenli yapılarından birisi olarak Los Angeles'daki yerini alıyor.