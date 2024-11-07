Dünyada Bir Tek İstanbul'da Yetişiyor! Kıymetini Bilen Yok

Mora çalan pembe çiçekleriyle nisan ve haziran ayları arasında Bahçeköy-Kilyos yolu boyunca görülen İstanbul nazendesi, sadece bu bölgede yetişen ve bilim insanları tarafından şehrin simge bitkisi olarak kabul edilen endemik bir türdür. Anlamı itibarıyla "naz eden gelin" olarak tanımlanan bu zarif bitki, İstanbul’un özgün ekosisteminin nadide bir parçasıdır.