Dünyada Bir Tek İstanbul'da Yetişiyor! Kıymetini Bilen Yok
İstanbul, sahip olduğu bitki çeşitliliğiyle Avrupa'nın birçok ülkesini geride bıraksa da, kentleşme ve nüfus artışı bu zengin ekosistemi tehdit ediyor. Buna rağmen, sadece İstanbul'a özgü bitkiler hâlâ varlığını sürdürüyor. Bunların en dikkat çekici örneklerinden biri ise “İstanbul nazendesi” olarak bilinen nadir bir çiçektir.
Kaynak: Haber Merkezi
Mora çalan pembe çiçekleriyle nisan ve haziran ayları arasında Bahçeköy-Kilyos yolu boyunca görülen İstanbul nazendesi, sadece bu bölgede yetişen ve bilim insanları tarafından şehrin simge bitkisi olarak kabul edilen endemik bir türdür. Anlamı itibarıyla "naz eden gelin" olarak tanımlanan bu zarif bitki, İstanbul’un özgün ekosisteminin nadide bir parçasıdır.
BAKLAGİLLER AİLESİNİN NADİR ÜYESİ
İstanbul nazendesi, baklagiller ailesine mensup Lathyrus cinsine ait bir bitkidir. Mor-pembe çiçekleri ve hoş kokusuyla dikkat çeken bu bitki, çiçeklenme döneminde çevresine görsel bir şölen sunar. Genellikle taşlık ve kurak alanlarda yetişen İstanbul nazendesi, suya fazla ihtiyaç duymadan hayatta kalabilme yeteneğine sahiptir. Bu dayanıklılığı, özellikle Bahçeköy-Kilyos arasındaki yol kenarlarında yaygın olarak bulunmasını sağlar.
KORUMA ALTINDAKİ BİR TÜR
İstanbul nazendesi, tehdit altındaki ve korunması gereken bitkiler arasında yer alır. Hızla artan yapılaşma ve yoğun nüfus, bu nadir bitkinin doğal yaşam alanlarını ciddi şekilde tehdit etmektedir. Bitkinin yaşaması için en uygun ortam, nemli olmayan ve yeterli güneş ışığı alan hafif topraklardır.
Bu özel türün korunması, İstanbul’un biyolojik zenginliğini ve ekolojik dengesini sürdürmek açısından büyük önem taşımaktadır.