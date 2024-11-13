Dubai Çikolatasında Büyük Kriz: Yasal İşlem Başlatılacak

Son dönemde sosyal medyada büyük bir popülarite kazanan Dubai çikolatası, beklenmedik bir şekilde ticari marka savaşının merkezine taşındı. Ürünün yüksek talebi ve arzındaki yetersizlik, farklı şirketlerin "Dubai Çikolatası" ismini kullanmak için yarışmasına neden oldu. Bu durum, hem tüketicilerde hem de sektörde büyük bir karışıklığa yol açtı. "Dubai Çikolatası" ibaresinin yalnızca Dubai'den ithal edilen ürünler için kullanılabileceği belirtilirken, aksi takdirde hukuki yaptırımların devreye gireceği açıklandı.