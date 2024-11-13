Dubai Çikolatasında Büyük Kriz: Yasal İşlem Başlatılacak
Dubai Çikolatasında büyük kriz meydana geldi. Dubai Çikolatası ibaresinin yalnızca Dubai'den ithal edilen ürünler için kullanılabileceği belirtilirken, aksi takdirde hukuki yaptırımların devreye gireceği açıklandı.
Kaynak: Sözcü
Son dönemde sosyal medyada büyük bir popülarite kazanan Dubai çikolatası, beklenmedik bir şekilde ticari marka savaşının merkezine taşındı. Ürünün yüksek talebi ve arzındaki yetersizlik, farklı şirketlerin "Dubai Çikolatası" ismini kullanmak için yarışmasına neden oldu. Bu durum, hem tüketicilerde hem de sektörde büyük bir karışıklığa yol açtı. "Dubai Çikolatası" ibaresinin yalnızca Dubai'den ithal edilen ürünler için kullanılabileceği belirtilirken, aksi takdirde hukuki yaptırımların devreye gireceği açıklandı.
6 KAYIT BULUNUYOR
Almanya Patent ve Ticaret Ofisi'ne başvuruların artmasıyla, Dubai çikolatasının ticari marka hakları tescillenmeye başlandı. Bu süreçte AnalyticOne şirketinin sahibi Lukas Nonnenmacher, 28 Ağustos'ta "Dubai Chocolate" açıklaması için ilk başvuruyu gerçekleştirdi. Nonnenmacher, Düsseldorf'taki iş ortağıyla birlikte Türkiye'de üretilen çikolatalarını "Madame Chery" markası altında satışa sunuyor.
Ayrıca yemek blog yazarı ve YouTuber Kiki Aweimer, "Kikis Dubai Chocolate" adıyla bir başka başvuru yaparak tescil ettirdi. Ayrıca "Dubai Çikolatası" adı altında farklı versiyonlar için altı ayrı kayıt işlemi daha bulunuyor.
Bu gelişmelerle birlikte Aweimer, "Dubai Çikolatası" adının bir ticari marka olarak korunamayacağı endişelerini dile getirdi. Coğrafi işaret kapsamına girebileceğini Aweimer, bu nedenle "Kikis Dubai Chocolate" adını kullanmayı tercih edeceğini açıkladı.
Öte yandan, Dubai'den çikolata ithal eden Alina Wilmers Verwaltungs GmbH'nin genel müdürü Andreas Wilmers, Dubai'nin piyasaya sürdüğü "Dubai Çikolatası"nın kullanımını karşı yasal süreci başlatacaklarını duyurdu. Wilmers, bu ismin yalnızca Dubai'den gelen ürünler için geçerli olması gerektiğini belirterek, notların dikkate alınmaması yasal adımların atılacağını vurguladı.