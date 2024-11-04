Dubai Çikolatası Yiyenlerde Bu Hastalık Tespit Edildi: Uzmanlar Uyardı, Bu Belirtilere Dikkat

BU HASTALIKLARA NEDEN OLUYOR

Dubai çikolatasının yüksek yağ ve şeker içeriği, kan şekerinde dalgalanmalara, obezite ve tip-2 diyabet hastalıklarına neden olduğu ortaya çıktı. Ayrıca, fıstık, krema ve tahin gibi bileşenler alerjen barındırabileceğinden, bu ürünlere karşı duyarlı kişiler için ciddi sağlık sorunları yaratabilir. Doğru koşullarda saklanmadığında küflenmeye yatkın olabilir.