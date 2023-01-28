Dost kazığının böylesi: Arkadaşına hat aldı, başına gelmeyen kalmadı
İstanbul'da yaşayan Yağmur N., arkadaşı Cansu K.'dan rica ederek kendisi adına aldığı hattı bir süre kullanıp kapatacağını söyledi ancak ne hattı kapattı, ne de yıllarca faturalarını ödedi. Dahası telefon operatörünün mobil uygulaması üzerinden alışverişler yapıp telefon bile aldı.
Cansu K. 2019 yılında yakın arkadaşı Yağmur N.'nin talebi üzerine bir telefon operatörünün Çengelköy'de bulunan şubesinden hat aldı ve arkadaşının kullanması için kendisine verdi.
Arkadaşının kendisi adına aldığı hattı bir süre kullanıp kapatacağını söyleyen Yağmur N. ne hattı kapattı ne de yıllarca faturalarını ödedi. Dahası telefon operatörünün mobil uygulaması üzerinden alışverişler yapıp telefon bile aldı.
"BİNLERCE LİRA BORCUM OLDU"
Neye uğradığını şaşıran ve yakın arkadaşından aldığı darbeyle savcılığa başvuran Cansu K., "Ödemediği borçlar adıma kayıtlı hat üzerine yansıtılmış. Şu an binlerce lira borcum var. Parayı talep ettiğimde küfredip hakarete başvurdu. Faturaları ödememekle tehdit etti" diyerek şikayetçi oldu.
Şüpheli Yağmur N. ise telefon faturalarını kendisinin ödediğini söyleyerek, "Hat üzerinden telefon alma konusunda Cansu'nun rızası vardı. Ödemesini kendisine nakit yaptım. Başka konular nedeniyle tartışmıştık" dedi ve iddiaları reddetti.