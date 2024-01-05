Dört deprembilimci aynı bölgeye işaret etti: 7 büyüklüğünde deprem bekliyoruz!
Depremle ilgili tahminleriyle sık sık gündem olan 4 deprembilimci ilk kez ortak bir kararla Hakkari için uyarıda bulundu.
Kahramanmaraş depremlerinin yıldönümü yaklaşırken Türkiye'de neredeyse her gün bir deprem meydana geliyor. 6 Şubat 2023'te büyüklüğü 7.8 ve 7.8 büyüklüğünde meydana gelen iki deprem en az 11 kenti ve milyonlarca vatandaşı etkiledi. Depremde en az 59 bin vatandaşımız çürük binalarda can verdi.
Vatandaşlara mezar olan binaların çürük olduğu usulüne uygun yapılmadığı ortaya çıkarken uzmanlar depreme dirençli kentler oluşturulması için yetkililere çağrıda bulunuyor.
Tahminleriyle sık sık gündem olan 4 deprembilimci ilk kez ortak bir kararla Hakkari için uyarıda bulundu.
Profesörler Ahmet Övgün Ercan, Okan Tüysüz, Naci Görür, Doğan Perinçek, Hakkari'de 7 büyüklüğünde deprem meydana geleceğini ifade etti.
Prof. Dr. Ahmet Övgün Ercan, X hesabından dikkat çeken bir paylaşım yaptı. Ercan Hakkari'de 7 büyüklüğünde deprem beklediklerini ifade ederek, şu ifadeleri kullandı:
"Ben başta olmak üzere, 4 deprem bilimci ilk kez Hakkari'de M7 dolayında bir deprem beklendiği konusunda uzlaştılar: Yerfizikçi Prof. Dr. Övgün Ercan ile Yerbilimciler: Prof Dr Okan Tüysüz, Prof Dr Naci Görür, Prof Dr. Doğan Perincek. Hakkari kentsel dönüşüm önceliği almalı."
Kaynak: T24