Dört deprembilimci aynı bölgeye işaret etti: 7 büyüklüğünde deprem bekliyoruz!

Kahramanmaraş depremlerinin yıldönümü yaklaşırken Türkiye'de neredeyse her gün bir deprem meydana geliyor. 6 Şubat 2023'te büyüklüğü 7.8 ve 7.8 büyüklüğünde meydana gelen iki deprem en az 11 kenti ve milyonlarca vatandaşı etkiledi. Depremde en az 59 bin vatandaşımız çürük binalarda can verdi.