Dört deprembilimci aynı bölgeye işaret etti: 7 büyüklüğünde deprem bekliyoruz!

Depremle ilgili tahminleriyle sık sık gündem olan 4 deprembilimci ilk kez ortak bir kararla Hakkari için uyarıda bulundu.

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Dört deprembilimci aynı bölgeye işaret etti: 7 büyüklüğünde deprem bekliyoruz! - Resim: 1

Kahramanmaraş depremlerinin yıldönümü yaklaşırken Türkiye'de neredeyse her gün bir deprem meydana geliyor. 6 Şubat 2023'te büyüklüğü 7.8 ve 7.8 büyüklüğünde meydana gelen iki deprem en az 11 kenti ve milyonlarca vatandaşı etkiledi. Depremde en az 59 bin vatandaşımız çürük binalarda can verdi.

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Dört deprembilimci aynı bölgeye işaret etti: 7 büyüklüğünde deprem bekliyoruz! - Resim: 2

Vatandaşlara mezar olan binaların çürük olduğu usulüne uygun yapılmadığı ortaya çıkarken uzmanlar depreme dirençli kentler oluşturulması için yetkililere çağrıda bulunuyor.

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Dört deprembilimci aynı bölgeye işaret etti: 7 büyüklüğünde deprem bekliyoruz! - Resim: 3

Tahminleriyle sık sık gündem olan 4 deprembilimci ilk kez ortak bir kararla Hakkari için uyarıda bulundu.

Profesörler Ahmet Övgün Ercan, Okan Tüysüz, Naci Görür, Doğan Perinçek, Hakkari'de 7 büyüklüğünde deprem meydana geleceğini ifade etti.

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Dört deprembilimci aynı bölgeye işaret etti: 7 büyüklüğünde deprem bekliyoruz! - Resim: 4

Prof. Dr. Ahmet Övgün Ercan, X hesabından dikkat çeken bir paylaşım yaptı. Ercan Hakkari'de 7 büyüklüğünde deprem beklediklerini ifade ederek, şu ifadeleri kullandı:

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Dört deprembilimci aynı bölgeye işaret etti: 7 büyüklüğünde deprem bekliyoruz! - Resim: 5

"Ben başta olmak üzere, 4 deprem bilimci ilk kez Hakkari'de M7 dolayında bir deprem beklendiği konusunda uzlaştılar: Yerfizikçi Prof. Dr. Övgün Ercan ile Yerbilimciler: Prof Dr Okan Tüysüz, Prof Dr Naci Görür, Prof Dr. Doğan Perincek. Hakkari kentsel dönüşüm önceliği almalı."

Kaynak: T24

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Dört deprembilimci aynı bölgeye işaret etti: 7 büyüklüğünde deprem bekliyoruz! - Resim: 6
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