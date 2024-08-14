Doğalgaz Kombileri Tek Tek Sökülecek: Tarih Verildi Cezası Büyük
Bütün doğalgaz kombileri sökülecek. Avrupa Birliği düzenlemeyi kabul etti net tarih belli oldu. Yeni düzenleme ile birlikte, doğalgaz kombileri tarihe karışacak ve yenilenebilir enerji kaynakları ile ısıtma sistemleri daha yaygın hale gelecek.
Avrupa Birliği, iklim değişikliğiyle mücadelede önemli bir adım atarak, 2030'dan itibaren inşa edilecek tüm binaların sıfır emisyonlu olmasını zorunlu kılan yeni bir düzenlemeyi kabul etti. Bu düzenleme, 2040 yılına kadar doğalgazlı kombilerin tamamen kaldırılmasını hedefliyor.
AB'nin 2050 yılına kadar karbon nötr olma hedefi doğrultusunda alınan bu karar, binalardan kaynaklanan emisyonları önemli ölçüde azaltmayı amaçlıyor. Yeni düzenleme ile birlikte, doğalgaz kombileri tarihe karışacak ve yenilenebilir enerji kaynakları ile ısıtma sistemleri daha yaygın hale gelecek.
2030'dan itibaren sıfır emisyon ile yeni inşa edilecek tüm binaların, enerji ihtiyacını yenilenebilir kaynaklardan karşılaması ve karbon salımı yapmaması gerekecek. 2040'a kadar fosil yakıtlara veda edilecek. Doğalgaz kombileri gibi fosil yakıtlı ısıtma sistemleri, 2040 yılına kadar kademeli olarak kullanımdan kaldırılacak.
2050'de AB'deki tüm binaların, 2050 yılına kadar sıfır emisyonlu hale getirilmesi hedefleniyor. 2025 yılından itibaren doğalgaz kombilerine yönelik teşvikler kaldırılarak, yenilenebilir enerji kaynaklarına geçiş teşvik edilecek.
İklim değişikliğiyle mücadelede binalar, küresel sera gazı emisyonlarının önemli bir bölümünden sorumlu. Bu düzenleme, iklim değişikliğiyle mücadelede kritik bir adım. Hava kalitesi için fosil yakıtların kullanımıyla ortaya çıkan hava kirliliği, insan sağlığına ciddi zararlar veriyor. Yeni düzenleme, hava kalitesinin iyileşmesine katkıda bulunacak.
Yenilenebilir enerji kaynaklarına geçiş, AB'nin enerji bağımsızlığına ulaşmasına yardımcı olacak. Yenilenebilir enerji sektöründe yeni iş imkanları yaratacak ve ekonomik büyümeye katkı sağlayacak. AB'nin bu kararlı duruşu, küresel iklim değişikliğiyle mücadelede bir dönüm noktası olarak değerlendiriliyor. Diğer ülkelerin de benzer adımlar atmasıyla, daha sürdürülebilir bir gelecek inşa edilebilir.