Doğalgaz Kombileri Tek Tek Sökülecek: Tarih Verildi Cezası Büyük

2030'dan itibaren sıfır emisyon ile yeni inşa edilecek tüm binaların, enerji ihtiyacını yenilenebilir kaynaklardan karşılaması ve karbon salımı yapmaması gerekecek. 2040'a kadar fosil yakıtlara veda edilecek. Doğalgaz kombileri gibi fosil yakıtlı ısıtma sistemleri, 2040 yılına kadar kademeli olarak kullanımdan kaldırılacak.