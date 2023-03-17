Doğal gaz faturanızı yarı yarıya düşürün: İşte pencerenizde kolayca yapabileceğiniz ayarın detayları
Doğal gaz faturaları el yakmaya devam ederken, pencerelerinizde yapacağınız kış ayarı ile tasarruf etmek mümkün hale geliyor.
Evdeki pencerelerinizin yazlık ve kışlık ayarı olduğunu biliyor muydunuz? PVC'lerdeki bu ayarlar sayesinde dışarıdan giren hava kışın da daha çok engellenebiliyor. İşte pencerelerdeki kışlık modu aktif etme yöntemi...
Havaların soğumasıyla birçok kişi akşamları ısınmak için türlü yöntemler uyguluyor. Doğalgaz veya herhangi bir ısınma yöntemi kullananların ısıyı kaybetmemesi için pencere ayarlarını yapması zorunlu hale gelebiliyor. Peki, PVC pencerelerde yaz ve kışlık modu nasıl ayarlanır?
BU YÖNTEMLE TASARRUF EDEBİLİRSİNİZ
Pencere yaz kış ayarını yapmak için ilk olarak pencerenin ya da kapının kilit mekanizmasını bulun. Pencerenin ya da kapının yan tarafında, çerçeve ile birleştiği kenarda bu mekanizmayı göreceksiniz. Yuvarlak ya da oval pim şeklinde olan bu mekanizma direkt gözünüze çarpacaktır.
Yuvarlak mekanizmanın ortası alyan ucuna benzer şekilde altıgen şeklindedir. Pencere yazlık kışlık modunu ayarlamak için buraya varsa bir tornavida ya da alyan anahtar sokarak kilidi döndürün.
90 DERECE YETERLİ
Ancak cıvatayı tamamen çevirmeyin. Tam olarak 90 derece dönmesi yeterlidir. Her şeyi doğru yaptıysanız, pencere artık daha sıkı kapanacaktır. Aksi halde bir şeyleri yanlış yapmışsınızdır. Dilerseniz yeniden cıvataları tekrar kontrol edin – sağ tarafa döndüklerinden emin olun.