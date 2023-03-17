Doğal gaz faturanızı yarı yarıya düşürün: İşte pencerenizde kolayca yapabileceğiniz ayarın detayları

BU YÖNTEMLE TASARRUF EDEBİLİRSİNİZ

Pencere yaz kış ayarını yapmak için ilk olarak pencerenin ya da kapının kilit mekanizmasını bulun. Pencerenin ya da kapının yan tarafında, çerçeve ile birleştiği kenarda bu mekanizmayı göreceksiniz. Yuvarlak ya da oval pim şeklinde olan bu mekanizma direkt gözünüze çarpacaktır.

Yuvarlak mekanizmanın ortası alyan ucuna benzer şekilde altıgen şeklindedir. Pencere yazlık kışlık modunu ayarlamak için buraya varsa bir tornavida ya da alyan anahtar sokarak kilidi döndürün.