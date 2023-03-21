DM'den aşk yaşamak isteyen şarkıcının kemiklerini kırdılar
Şarkıcı ve gitarist Hakan Akayran saldırının hedefi oldu. Akayran sosyal medyadan gönderdiği arkadaşlık isteği sonrası adeta kâbusu yaşadı.
Şarkıcı ve gitarist Hakan Akayran sosyal medya üzerinden gönderdiği arkadaşlık isteği sonrası adeta kâbusu yaşadı. Olay 3 Mart tarihinde gece 3 sıralarında Eyüpsultan ilçesinde meydana geldi.
Sabah Gazetesinin haberine göre sanatçı aracını park etmiş ikametine gireceği sırada daha önceden aynı sokakta oturduğu işçin tanıdığı Hüseyin G., ile karşılaştı.
Genç adam Hakan Akayran'ın yanına gelerek, 'Senin İnstagram'ın var mı lan!' diyerek elinde bulunan telefonu alarak sosyal medya hesabından genç bir kadının fotoğrafını gösterdi. Daha sonra gösterdiği kişiyi tanıyıp tanımadığını soran Hüseyin G., tanımadığı cevabını alınca genç adam saldırmaya başladı. Yumruk darbesiyle yere yığılan Hakan Akayran'ın üzerine diziyle bastıran Hüseyin G., iddiaya göre 40-50 yumruk darbesi ile sanatçıyı tanınmayacak hale getirdi.
VÜCUDUNDA KIRIKLAR MEYDANA GELDİ
Aldığı yumruk darbeleriyle kendisinden geçen genç adam yarım saat boyunca yediği dayağın ardından çevrede bulunan vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve ambulans ekipleri geldi. Halen darp edilen sanatçı ambulansla hastanede tedavi altına alındı. Kolunda ve çeşitli yerlerinde kırıklar meydana gelen Akayran şüpheliden şikâyetçi oldu.