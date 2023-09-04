Diyarbakır'da buldu, 4 milyon liradan satışa çıkardı!

AĞIRLIĞI 500 GRAM

Tarlasında yaklaşık 4 saat aramanın sonucunda daha önce bölgede rastlamadıkları taşı gördü. Taşı ilk gördüğünde dokunulamayacak şekilde sıcak olduğunu ve tişörtüne sarıp eve götürdüğünü belirten Güneş, taşın ağırlığının 500 gram olduğunu söyledi.