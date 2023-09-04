Diyarbakır'da buldu, 4 milyon liradan satışa çıkardı!

Diyarbakır ve birçok ilde olmak üzere görülen ve göktaşı olarak değerlendirilen cismi Ergani ilçesinin kırsal Güneştepe Mahallesi’nde arkadaşlarıyla oturan Umut Can Gümüş buldu. Gümüş, yarım kiloluk göktaşını 4 milyon liraya satışa çıkardı.

Diyarbakır
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Diyarbakır'da buldu, 4 milyon liradan satışa çıkardı! - Resim: 1

Türkiye'de 2 Eylül tarihinde akşam saatlerinde Doğu ve Güneydoğu’da birçok ilde gözlemlenen göktaşının bir parçası Diyarbakır’ın Ergani ilçesine düştü.

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Diyarbakır'da buldu, 4 milyon liradan satışa çıkardı! - Resim: 2

Bu esnada Ergani ilçesinin kırsal Güneştepe Mahallesi’nde arkadaşlarıyla oturan Umut Can Gümüş, gökyüzünün maviye bürünmesiyle harekete geçti.

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Diyarbakır'da buldu, 4 milyon liradan satışa çıkardı! - Resim: 3

AĞIRLIĞI 500 GRAM

Tarlasında yaklaşık 4 saat aramanın sonucunda daha önce bölgede rastlamadıkları taşı gördü. Taşı ilk gördüğünde dokunulamayacak şekilde sıcak olduğunu ve tişörtüne sarıp eve götürdüğünü belirten Güneş, taşın ağırlığının 500 gram olduğunu söyledi.

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Diyarbakır'da buldu, 4 milyon liradan satışa çıkardı! - Resim: 4

4 MİLYON TL'YE SATIŞA ÇIKARDI

Taşın fotoğrafını çekip amcasına gönderen Güneş, işin uzmanlarından görüş aldıktan sonra göktaşı olduğunu ifade ederek, şunları söyledi:

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