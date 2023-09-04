Diyarbakır'da buldu, 4 milyon liradan satışa çıkardı!
Diyarbakır ve birçok ilde olmak üzere görülen ve göktaşı olarak değerlendirilen cismi Ergani ilçesinin kırsal Güneştepe Mahallesi’nde arkadaşlarıyla oturan Umut Can Gümüş buldu. Gümüş, yarım kiloluk göktaşını 4 milyon liraya satışa çıkardı.
Türkiye'de 2 Eylül tarihinde akşam saatlerinde Doğu ve Güneydoğu’da birçok ilde gözlemlenen göktaşının bir parçası Diyarbakır’ın Ergani ilçesine düştü.
Bu esnada Ergani ilçesinin kırsal Güneştepe Mahallesi’nde arkadaşlarıyla oturan Umut Can Gümüş, gökyüzünün maviye bürünmesiyle harekete geçti.
AĞIRLIĞI 500 GRAM
Tarlasında yaklaşık 4 saat aramanın sonucunda daha önce bölgede rastlamadıkları taşı gördü. Taşı ilk gördüğünde dokunulamayacak şekilde sıcak olduğunu ve tişörtüne sarıp eve götürdüğünü belirten Güneş, taşın ağırlığının 500 gram olduğunu söyledi.
4 MİLYON TL'YE SATIŞA ÇIKARDI
Taşın fotoğrafını çekip amcasına gönderen Güneş, işin uzmanlarından görüş aldıktan sonra göktaşı olduğunu ifade ederek, şunları söyledi: