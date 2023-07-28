Dilek İmamoğlu Katarsis'e katıldı, babası ve eşinin ilk karşılaşmasını anlattı: Meğer hiç istememiş

EVLİLİK BENİM İÇİN DÖNÜM NOKTASIYDI

"O olay benim dönüm noktamdı dediğiniz bir olay var mı" sorusuna Dilek İmamoğlu "Evlilik benim için dönüm noktası oldu. Çok büyük çalkantılarla evlendik. Ekrem'le olan birlikteliğim babam tarafından onaylanmadı. Biz mücadele verdik. Evliliğin getirdiği sorumluluklar, bambaşka bir hayat. Başka bir hayatı deneyimlemeye başlıyorsunuz." yanıtını verdi. Dilek İmamoğlu ayrıca annesinin cenazesine katılmadığı için de çok üzgün olduğunu ifade etti.