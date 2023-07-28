Dilek İmamoğlu Katarsis'e katıldı, babası ve eşinin ilk karşılaşmasını anlattı: Meğer hiç istememiş
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun eşi Dilek İmamoğlu, Katarsis programına katıldı. Burada çok özel itiraflar bulunan Dilek İmamoğlu, babasının eşi Ekrem İmamoğlu'nu istemediğini ve epey badireler atlattıklarını ifade etti.
İstanbul Büyükşehir Belediye Ekrem İmamoğlu'nun eşi Dilek İmamoğlu ailesi hakkında samimi itiraflarda bulundu. 9 kardeşi olan Dilek İmamoğlu, babasından çok fazla sevgi görmediklerini, eşi Ekrem İmamoğlu'nu da onaylamadığını ifade etti.
Gökhan Çınar'ın sunumuyla YouTube'da yayınlanan Katarsis programının konuğu Dilek İmamoğlu oldu.
EVLİLİK BENİM İÇİN DÖNÜM NOKTASIYDI
"O olay benim dönüm noktamdı dediğiniz bir olay var mı" sorusuna Dilek İmamoğlu "Evlilik benim için dönüm noktası oldu. Çok büyük çalkantılarla evlendik. Ekrem'le olan birlikteliğim babam tarafından onaylanmadı. Biz mücadele verdik. Evliliğin getirdiği sorumluluklar, bambaşka bir hayat. Başka bir hayatı deneyimlemeye başlıyorsunuz." yanıtını verdi. Dilek İmamoğlu ayrıca annesinin cenazesine katılmadığı için de çok üzgün olduğunu ifade etti.
'ZAFER İŞARETİ' SORUSUNA YANIT
Van mitinginde yaptığı zafer işareti nedeniyle eleştiri oklarının hedefi olan İmamoğlu, konuyla ilgili ilk kez konuştu. İmamoğlu, "Siz ne yaparsanız yapın, yaptığınız her şey mutlaka başka yerlere çekilecektir çünkü onlar öyle biliyorlar siyaseti. Biz bunu değiştirmeye çalışıyorsak neden onlar gibi davranalım?" açıklaması yaptı.