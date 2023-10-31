Dilan ve Engin Polat'a ilişkin yürütülen soruşturmada yeni gelişme! Evraklar o adrese mi kaçırıldı?
Mal varlıklarına el konulan ve haklarında yurt dışına çıkış yasağı kararı verilen Dilan ve Engin Polat çiftine ilişkin soruşturmada yeni bir gelişme ortaya çıktı.
Sosyal medyada yaptıkları paylaşımlarla büyük tepki çeken Dilan ve Engin Polat çiftine MASAK operasyon düzenlemiş ve mal varlıklarına el konularak, yurt dışına çıkış yasağı verilmişti. İkili hakkında gözaltı kararı verilmemesi de kamuoyundan büyük tepki çekmişti.
Polat çiftine ilişkin yeni bir gelişme daha ortaya çıktı. Dilan Polat ve ailesinin soruşturulduğu inceleme kapsamında, şirketlerinin aranacağı sabah, soruşturma savcısına bir ihbar yapıldı. İhbarda, Polat çiftinin bazı evrakları şirketlerden kaçırdığı ve Dilan Polat'ın kayınpederinin yaşadığı villaya saklandığı iddia edildi. Polis, villanın bahçesini kazarak toprak altında evrak aradı.
Dilan Polat'ın şirketlerine baskın yapıldığı sırada, soruşturmayı yürüten savcıya bir ihbar ulaştığı, ihbarda Polat ailesinin şirketlerdeki bazı evrakları kaçırdığı iddia edildi. İhbarcı adres de gösterdi. Evrakların Dilan Polat'ın kayınpederinin evine götürüldüğünü söyledi.
Kanal D Haber’de yer alan habere göre, savcının talimatı üzerine polis ekipleri, Sancaktepe'deki bir sitenin içerisinde bulunan kayınpeder Sezgin Polat'ın villasına giderek önce evin içinde bir arama yaptı ama herhangi bir delile rastlamadı.
Ekiplerin bu kez savcının izni ile kaçırıldığı iddia edilen evrakları bulmak için villanın bahçesinde kazı çalışmasına başladığı belirtildi. Fakat polis hiçbir bulguya rastlamadı.