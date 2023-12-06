Dilan ve Engin Polat'a ait lüks araçlar görüntülendi

İstanbul merkezli 6 ilde düzenlenen ve Dilan Polat ile evli olduğu Engin Polat'ın da tutuklandığı soruşturma kapsamında el konulan araçlar görüntülendi.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında el konulan ve önceki gün Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'na (TMSF) devredilen araçlar, Fon yetkililerince teslim alındı.