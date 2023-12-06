Dilan ve Engin Polat'a ait lüks araçlar görüntülendi
İstanbul merkezli 6 ilde düzenlenen ve Dilan Polat ile evli olduğu Engin Polat'ın da tutuklandığı soruşturma kapsamında el konulan araçlar görüntülendi.
İstanbul merkezli 6 ilde düzenlenen ve Dilan Polat ile evli olduğu Engin Polat'ın da tutuklandığı soruşturma kapsamında el konulan araçlar görüntülendi.
Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında el konulan ve önceki gün Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'na (TMSF) devredilen araçlar, Fon yetkililerince teslim alındı.
Yedieminden alınarak bir alışveriş merkezinin kapalı otoparkına getirilen araçlarda inceleme yapılarak eksper raporu tutturuldu ve kayıt altına alındı.
Sayıları 16'yı bulan araçların aralarında, Ferrari, Porsche, Mercedes ve Audi gibi markalar da yer alıyor.