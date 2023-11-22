Dilan Polat'tan hamilelik iddialarına yanıt: 'Çok üzgün ve kırgın'

ÇOK ÜZGÜN VE KIRGIN



Tabii ki çok üzgün, çok kırgın. Bu iyi olma halinden kastımız hiçbir şey yok gibi davranıyor demek değil. Ancak O hayatta öyle zorluklar ve acılar yaşadı ki, bu ilk değildi. Bir de benim için söylediği kıymetli sözleri var onlar da bana kalsın.