Dilan Polat'ın komşusu o geceyi anlattı: 'Gece saat 02.00'de...'

'SABAHA KADAR UYUYAMADIM'

Onların ilk içeriye alındıkları gün adres tespitinde, burada oturmadığına dair tutanak tutuldu. Ben sabaha kadar uyuyamadım mesela... Sinirden, stresten. Yaşadıklarımı şey yapamıyorum. Hoş şeyler değil. Bir de senin sorunun yüzünden olması da hoş değil... Biz ilk 'yukarıda çocuklarımız var' diye düşündük.'' açıklamasını yaptı.