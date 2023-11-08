Dilan Polat'ın ardından gözler yakın arkadaşında: 'Şulemsi'nin lüks yaşamı gündem oldu

Tıpkı Dilan Polat gibi güzellik merkezi sahibi olan ve Şulemsi adıyla bilinen Şule Kayatürk gibi fenomenler de hem Avukat Feyza Altun'un hem de halkın radarına takıldı.

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Dilan Polat'ın ardından gözler yakın arkadaşında: 'Şulemsi'nin lüks yaşamı gündem oldu - Resim: 1

Polat ailesi davası sadece Dilan Polat ve Engin Polat'ı değil, kısa süre içerisinde yaşadıkları yükselişle dikkat çeken tüm fenomenleri etkiledi. Avukat Feyza Altun, şimdiye kadar birçok fenomeni işaret etti.

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Dilan Polat'ın ardından gözler yakın arkadaşında: 'Şulemsi'nin lüks yaşamı gündem oldu - Resim: 2

Hâliyle gözler bir süredir Şulemsi adıyla bilinen Şule Kayatürk ve eşi Yasin Türk'e çevrildi. Çiftin yıllar içinde yaşadığı değişimle ilgili TikTok'ta da birçok paylaşım yapılmaya başlandı.

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Dilan Polat'ın ardından gözler yakın arkadaşında: 'Şulemsi'nin lüks yaşamı gündem oldu - Resim: 3

Şu an kendileri, eskisine göre epey farklı görünüyor. Özellikle de yaşadıkları lüks hayatla dikkat çekiyorlar.

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Dilan Polat'ın ardından gözler yakın arkadaşında: 'Şulemsi'nin lüks yaşamı gündem oldu - Resim: 4

Şulemsi'nin sadece önünde poz verdiği arabaları değil, lüks çantaları ve kıyafetleri de dikkat çekiyor.

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Dilan Polat'ın ardından gözler yakın arkadaşında: 'Şulemsi'nin lüks yaşamı gündem oldu - Resim: 5

Örneğin fotoğrafta yer alan çanta eğer replika değilse, fiyatı 3.000 dolar civarı... Yani 85.000 TL gibi bir rakamdan bahsediyoruz.

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Dilan Polat'ın ardından gözler yakın arkadaşında: 'Şulemsi'nin lüks yaşamı gündem oldu - Resim: 6

Eşi Yasin Türk'le birlikte lüks araçların önünde poz veren Şulemsi'nin eski hâlinden eser yok şu an...

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Dilan Polat'ın ardından gözler yakın arkadaşında: 'Şulemsi'nin lüks yaşamı gündem oldu - Resim: 7

Sadece Şulemsi değil, eşi Yasin Türk de belli ki estetik birtakım müdahaleler yaptırmış.

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Dilan Polat'ın ardından gözler yakın arkadaşında: 'Şulemsi'nin lüks yaşamı gündem oldu - Resim: 8

Bu da çiftin yakın zamanda yaptıkları Dubai tatillerinden bir kare...

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Dilan Polat'ın ardından gözler yakın arkadaşında: 'Şulemsi'nin lüks yaşamı gündem oldu - Resim: 9

Bu da eşinin Şulemsi'ye lüks hediyesi...

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Dilan Polat'ın ardından gözler yakın arkadaşında: 'Şulemsi'nin lüks yaşamı gündem oldu - Resim: 10

Peki Şulemsi ticaretiyle ilgili ne diyor? Onedio'nun aktardığına göre, Şulemsi şunları söylüyor:

"Ben her şeyimle dikkat ediyorum ticaretime, olur da bir açığım da varsa bilmeden devletime kurban olsun"

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Dilan Polat'ın ardından gözler yakın arkadaşında: 'Şulemsi'nin lüks yaşamı gündem oldu - Resim: 11

ara para aklama suçundan tutuklanan Dilan Polat'ın arkadaşı Şule Kayatürk (Sulemsi), malvarlığı ile dikkat çekiyor. 26 yaşındaki Kayatürk'ün 16 villa, 28 daire, 1 helikopter, 173 iş yeri ve 1 yatı olduğu iddia ediliyor!

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Dilan Polat'ın ardından gözler yakın arkadaşında: 'Şulemsi'nin lüks yaşamı gündem oldu - Resim: 12
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Dilan Polat'ın ardından gözler yakın arkadaşında: 'Şulemsi'nin lüks yaşamı gündem oldu - Resim: 13
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Dilan Polat'ın ardından gözler yakın arkadaşında: 'Şulemsi'nin lüks yaşamı gündem oldu - Resim: 14
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Dilan Polat'ın ardından gözler yakın arkadaşında: 'Şulemsi'nin lüks yaşamı gündem oldu - Resim: 15
15 17
Dilan Polat'ın ardından gözler yakın arkadaşında: 'Şulemsi'nin lüks yaşamı gündem oldu - Resim: 16
16 17
Dilan Polat'ın ardından gözler yakın arkadaşında: 'Şulemsi'nin lüks yaşamı gündem oldu - Resim: 17
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