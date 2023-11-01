Dilan Polat ve Engin Polat'ın son oyunu devleti harekete geçirdi: Polislerden istekleri ortaya çıktı
Kara para aklama iddiasıyla gündemde olan Dilan Polat ile Engin Polat ve aile üyeleri düzenlenen operasyonla gözaltına alınmıştı. Operasyona dair yeni detaylar ortaya çıktı.
Uzun süredir kamuoyunu meşgul eden ve kara para aklama iddiasıyla gündeme gelen Dilan Polat ve eşi Engin Polat ile ilgili bomba bir olay yaşanmıştı.
Polat çifti, aile üyeleri Sıla Doğu, Sezgin Polat, Kürşat Polat’ın yanı sıra muhasebecileri Beyza Ekici, mali işlerine bakan Av. Ahmet Gün ve bazı çalışanları dün İstanbul’da düzenlenen operasyonla gözaltına alınmıştı.
İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şubesine bağlı ekiplerce yakalanan şüpheliler, sağlık kontrollerinin ardından İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne götürülmüştü.
Zanlıların emniyetteki işlemleri devam ederken, operasyonun detayları birçok kişi tarafından merak ediliyor. Emniyetten ve aile bireylerinden konuya ilişkin bir açıklama gelmezken, Gazeteci Murat Ağırel ve İsmail Saymaz sosyal medya hesaplarından edindiği bilgileri kamuoyuyla paylaştı.
"KAÇMAYA HAZIRLANDIKLARI YÖNÜNDEKİ TESPİTLER..."
Ağırel, X hesabından yaptığı paylaşımda, çiftin gözaltı nedenini öğrendiğini belirterek, “Polat ailesinin acil şekilde gözaltına alınmasının nedenini öğrendim. MASAK raporu daha hazırlanmamış. Hali hazırda Savcılık birden fazla Masak raporu bekliyor.
Buna rağmen neden gözaltı yapıldığını sorduğumda ise aldığım cevap, Kayıtlı mernis adreslerin güncellenmesi, güncellenen adreslerin oturum olmayan boş adreslere taşınması ve kaçmaya hazırlandıkları yönündeki tespitler neden olmuş” ifadelerini kullandı.
"KELEPÇE TAKILMAMASINI İSTEDİ"
Gazeteci İsmail Saymaz’da paylaşımında operasyon sırasında Polat ailesinin uyuduğunu dile getirerek, “Polis, Polatların Çekmeköy’deki evine saat 01.18’de geldi. Bu sırada Polatlar uyuyordu. Arama iki saat sürdü.
Evde bulunan Sıla Doğu da gözaltına alındı. Engin Polat, kelepçe takılmamasını istedi. Ancak polis reddetti. Suçlama: suç örgütü, kara para ve Vergi Kanunu’na aykırılık” açıklamasında bulundu.