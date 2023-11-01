Dilan Polat ve Engin Polat'ın son oyunu devleti harekete geçirdi: Polislerden istekleri ortaya çıktı

Buna rağmen neden gözaltı yapıldığını sorduğumda ise aldığım cevap, Kayıtlı mernis adreslerin güncellenmesi, güncellenen adreslerin oturum olmayan boş adreslere taşınması ve kaçmaya hazırlandıkları yönündeki tespitler neden olmuş” ifadelerini kullandı.