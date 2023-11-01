Dilan Polat ve Engin Polat'ın son oyunu devleti harekete geçirdi: Polislerden istekleri ortaya çıktı

Kara para aklama iddiasıyla gündemde olan Dilan Polat ile Engin Polat ve aile üyeleri düzenlenen operasyonla gözaltına alınmıştı. Operasyona dair yeni detaylar ortaya çıktı.

Dilan Polat ve Engin Polat'ın son oyunu devleti harekete geçirdi: Polislerden istekleri ortaya çıktı - Resim: 1

Uzun süredir kamuoyunu meşgul eden ve kara para aklama iddiasıyla gündeme gelen Dilan Polat ve eşi Engin Polat ile ilgili bomba bir olay yaşanmıştı.

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Dilan Polat ve Engin Polat'ın son oyunu devleti harekete geçirdi: Polislerden istekleri ortaya çıktı - Resim: 2

Polat çifti, aile üyeleri Sıla Doğu, Sezgin Polat, Kürşat Polat’ın yanı sıra muhasebecileri Beyza Ekici, mali işlerine bakan Av. Ahmet Gün ve bazı çalışanları dün İstanbul’da düzenlenen operasyonla gözaltına alınmıştı.

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Dilan Polat ve Engin Polat'ın son oyunu devleti harekete geçirdi: Polislerden istekleri ortaya çıktı - Resim: 3

İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şubesine bağlı ekiplerce yakalanan şüpheliler, sağlık kontrollerinin ardından İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne götürülmüştü.

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Dilan Polat ve Engin Polat'ın son oyunu devleti harekete geçirdi: Polislerden istekleri ortaya çıktı - Resim: 4

Zanlıların emniyetteki işlemleri devam ederken, operasyonun detayları birçok kişi tarafından merak ediliyor. Emniyetten ve aile bireylerinden konuya ilişkin bir açıklama gelmezken, Gazeteci Murat Ağırel ve İsmail Saymaz sosyal medya hesaplarından edindiği bilgileri kamuoyuyla paylaştı.

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Dilan Polat ve Engin Polat'ın son oyunu devleti harekete geçirdi: Polislerden istekleri ortaya çıktı - Resim: 5

"KAÇMAYA HAZIRLANDIKLARI YÖNÜNDEKİ TESPİTLER..."

Ağırel, X hesabından yaptığı paylaşımda, çiftin gözaltı nedenini öğrendiğini belirterek, “Polat ailesinin acil şekilde gözaltına alınmasının nedenini öğrendim. MASAK raporu daha hazırlanmamış. Hali hazırda Savcılık birden fazla Masak raporu bekliyor.

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Dilan Polat ve Engin Polat'ın son oyunu devleti harekete geçirdi: Polislerden istekleri ortaya çıktı - Resim: 6

Buna rağmen neden gözaltı yapıldığını sorduğumda ise aldığım cevap, Kayıtlı mernis adreslerin güncellenmesi, güncellenen adreslerin oturum olmayan boş adreslere taşınması ve kaçmaya hazırlandıkları yönündeki tespitler neden olmuş” ifadelerini kullandı.

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Dilan Polat ve Engin Polat'ın son oyunu devleti harekete geçirdi: Polislerden istekleri ortaya çıktı - Resim: 7

"KELEPÇE TAKILMAMASINI İSTEDİ"

Gazeteci İsmail Saymaz’da paylaşımında operasyon sırasında Polat ailesinin uyuduğunu dile getirerek, “Polis, Polatların Çekmeköy’deki evine saat 01.18’de geldi. Bu sırada Polatlar uyuyordu. Arama iki saat sürdü.

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Dilan Polat ve Engin Polat'ın son oyunu devleti harekete geçirdi: Polislerden istekleri ortaya çıktı - Resim: 8

Evde bulunan Sıla Doğu da gözaltına alındı. Engin Polat, kelepçe takılmamasını istedi. Ancak polis reddetti. Suçlama: suç örgütü, kara para ve Vergi Kanunu’na aykırılık” açıklamasında bulundu.

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Dilan Polat ve Engin Polat'ın son oyunu devleti harekete geçirdi: Polislerden istekleri ortaya çıktı - Resim: 9
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