Dilan Polat ve Engin Polat'ın muhasebecisinin ifadesi ortaya çıktı: 'Bir iki gün konuşulup unutulur' dedi

Bana sanki muhasebeci arıyormuşsun gibi iki tane isim salla temiz şirket var mı diye sorduğunu söyle çünkü bu yasal bir işlem muhasebeciler bunu yapar. Onlar yok derse o zaman beni arayarak temiz bir şirket var mı diye sorduğunu, sonra o da bana elinde borcu harcı olmayan firma olduğunu vereyim hem de benim kapanış işlemleri masrafından kurtardığını söylememi bunun üzerine Murat Bey ile onun ofise gittiğimizi hisse devri işleminin orada gerçekleştiğini Murat Bey'in yabancı yatırımcı Samira Hanımı orada gördüğünü Murat Bey'in vekaletinin dosyada olduğunu gördüğümü ifademde söylememi istedi."