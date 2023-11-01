Dilan Polat ve Engin Polat operasyonunda '150 polise dağıtılan sarı zarf' detayı: 'Gece 03.00'te açın'

OPERASYONDAN YENİ DETAYLAR

Dilan Polat ve Engin Polat'a yönelik yapılan operasyonlarla ilgili yeni detaylara ulaşıldı. "Tasfiye halindeki 3 şirketten Polat ailesine ait şirketlere sözde ticaret karşılığında sahte fatura kesilmesi yöntemiyle 200 milyon TL para girişi olduğu, paranın Engin Polat'ın sahibi olduğu Milda Gayrimenkul isimli firmada toplanarak gayrimenkul ve çok sayıda araç alındığı" iddia edildi. Yapılan operasyonda Dilan Polat ve Engin Polat gözaltına alındı.