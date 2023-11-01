Dilan Polat ve Engin Polat operasyonunda '150 polise dağıtılan sarı zarf' detayı: 'Gece 03.00'te açın'
Tüm Türkiye'nin aylardır konuştuğu Dilan Polat ve Engin Polat çiftine dün gece yarısı şafak operasyonu düzenlendi. İstanbul merkezli 6 ilde yapılan eş zamanlı operasyonlarda Polat çifti ile birlikte 14 şüpheli gözaltına alındı. Polat Ailesi'ne yapılan operasyonun detayları ortaya çıktı.
Kara para aklama ve vergi kaçırma iddialarıyla aylardır Türkiye'nin gündeminde olan Dilan Polat ve Engin Polat çiftine dün gece yarısı şafak baskını düzenlendi. MASAK'ın haklarında inceleme başlattığı Polat Ailesi gece yarısı gözaltına alındı.
14 ŞÜPHELİ GÖZALTINDA
İstanbul merkezli Ankara, Yalova, Ordu, Kırklareli ve Manisa'da toplam 43 adrese eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, aralarında Engin Polat, Dilan Polat, Sinem Sıla Doğu, Kürşat Polat, Sezgin Polat ve Ahmet Gün'ün de olduğu 14 şüpheliyi gözaltına aldı.
İstanbul'daki ikametlerinde yakalanan Polat çifti ile Sinem Sıla Doğu, Kürşat Polat ve Ahmet Gün, Bayrampaşa Devlet Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirildi.
Gözaltına alınan şüpheliler, işlemleri için İstanbul Emniyet Müdürlüğü Vatan Yerleşkesi'ne getirilirken, operasyon kapsamında arama ve yakalama çalışmalarının sürdüğü öğrenildi.
Dilan Polat ve Engin Polat çiftine dair düzenlenen operasyonun detayları ise ortaya çıktı. Gazeteci Emrullah Erdinç Dilan-Engin Polat çiftine yapılan baskının ayrıntılarını 2.Sayfa programına anlattı.
Erdinç şu ifadeleri kullandı;
'Baskında Polat çiftinin birinci ve ikinci derece yakınları da gece yataklarında uyurken kapılarında polisleri gördü. Aslında Polat ailesine yapılan bu baskının kararını Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı dün akşam saat 17:00'da verdi. Ancak karar gece saatlerine kadar gizli tutuldu.
'SARI ZARFLAR VERİLDİ'
Operasyonda görev alacak polislere sarı zarflar verildi ve bu zarfların gece 03:00'te açılması söylendi. Operasyonda görev alan 150 polis 4 gruba ayrıldı ve zarfları açtıklarında Dilan Polat Engin Polat çiftinin ve yakınlarının ev adreslerini ve mahkeme kararlarını buldu.
'ÇOCUKLARINIZLA VEDALAŞIN'
Polis evlere eşzamanlı baskın düzenledi. Dilan Polat evde uyurken Engin Polat'ta ayaktayken polis baskınına yakalandı.
Polis çifte gözaltında olduklarını söyledi ve önce cep telefonlarına el koydu sonra giyinmelerini istedi. Kapıdan çıkmadan önce de kadın bir polis memuru Dilan Polat'a dönerek 'İsterseniz çocuklarınızla vedalaşın bir süre onları göremeyeceksiniz' dedi.
Evdeki gürültüye küçük çocuklardan biri uyandı diğeri ise uyuyordu. Dilan ve Engin Polat çocukları ile vedalaşarak evden çıktı. Diğer yakınlarının da gözaltına alındığını Bayrampaşa Devlet Hastanesi'nde gördüler.''
DİLAN POLAT-ENGİN POLAT SORUŞTURMASINDA BUGÜN NE OLDU?
İstanbul’da düzenlenen operasyonda gözaltına alınan Engin Polat, eşi Dilan Polat ve aile üyeleri Sıla Doğu ile Kürşat Polat’ın yanı sıra muhasebecileri Beyza Ekici, mali işlerine bakan Ahmet Gün ve bazı çalışanları sağlık kontrollerinin ardından ifadeleri alınmak üzere İstanbul İl Emniyet Müdürlüğünün Vatan yerleşkesine getirildi.
Kamuoyunu uzun süredir meşgul eden ve kara para aklama iddiasıyla gündemde olan Dilan Polat ile Engin Polat, aile üyeleri Sıla Doğu, Sezgin Polat, Kürşat Polat’ın yanı sıra muhasebecileri Beyza Ekici, mali işlerine bakan Av. Ahmet Gün ve bazı çalışanları İstanbul’da düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.
İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şubesine bağlı ekiplerce yakalanan şüpheliler, sağlık kontrollerinin ardından İstanbul Emniyet Müdürlüğüne getirildi.
Geçtiğimiz günlerde şüphelilere ait 15 şirkette arama ve dijital materyallere el koyma işlemleri gerçekleştirilmişti.
OPERASYONDAN YENİ DETAYLAR
Dilan Polat ve Engin Polat'a yönelik yapılan operasyonlarla ilgili yeni detaylara ulaşıldı. "Tasfiye halindeki 3 şirketten Polat ailesine ait şirketlere sözde ticaret karşılığında sahte fatura kesilmesi yöntemiyle 200 milyon TL para girişi olduğu, paranın Engin Polat'ın sahibi olduğu Milda Gayrimenkul isimli firmada toplanarak gayrimenkul ve çok sayıda araç alındığı" iddia edildi. Yapılan operasyonda Dilan Polat ve Engin Polat gözaltına alındı.
Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce, İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Polat ailesi hakkında yürütülen operasyon ve çalışmalara ilişkin yeni detaylar ortaya çıktı.
İddiaya göre, MASAK ön inceleme raporunda, "tasfiye halinde 3 şirketten aile bireylerine ait şirketlere sözde ticaret karşılığında sahte fatura kesilmesi yöntemiyle 200 milyon TL para girişi olduğu, bu paranın yine aile bireylerine ait şirketler arasında transfer edildiği ve son aşamada Engin Polat'ın sahibi olduğu Milda Gayrimenkul isimli firmada toplanarak gayrimenkul ve çok sayıda araç alındığı" tespit edildi.
Ankara, Yalova, Ordu, Kırklareli ve Manisa illerinde yapılan ve İstanbul merkezli toplam 43 adrese yapılan eş zamanlı operasyonda, aralarında Engin Polat, Dilan Polat, Sinem Sıla Doğu, Sezgin Polat ve Ahmet Gün’ün de olduğu 14 şüpheli gözaltına alındı. Arama ve yakalama işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.