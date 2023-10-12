Dilan Polat ve Engin Polat ile ilgili MASAK raporunun ayrıntıları ortaya çıktı: 3 şirketi sahteymiş!

Byzgun şirketinin vadesi gelmiş borçlarını ödemeyerek, vergisel yükümlülüklerini yerine getirmediği, kurulduğu günden bu yana, herhangi bir şekilde nakit veya transfer olmak üzere herhangi bir bankacılık işlemi de gerçekleştirmediği kaydedildi. Raporda, "Şirketin hiç çalışanının olmaması, borçlarını ödememesi, bankacılık işlemi gerçekleştirmemesi göz önüne alındığında, şirketin satış olarak bildirdiği tutarların gerçek olmadığı değerlendirilmektedir" denildi.