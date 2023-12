Dilan Polat cezaevinde röportaj verdi!: Artık dayanamıyorum

EŞİ VE KARDEŞİ DE TUTUKLU ONLARLA NASIL HABERLEŞİYOR? AYRICA CEZAEVİNDE KAVGA ETTİLER, FENALAŞTI GİBİ HABERLER ÇIKTI. BUNLARLA İLGİLİ NE SÖYLÜYOR? TELEVİZYON İZLİYORLAR MI?

“Eşim ile haftada 1 gün telefonla konuşuyoruz. Her gün ağlıyorum. Ailemi her gün özlüyorum, Allah’a her gün dua ediyorum. Hiç iyi değilim, hastalanmaktan korkuyorum. İftira içerikli haberleri görünce çok üzülüyorum. Kardeşi ile de aynı koğuştalar.”