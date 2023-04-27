Dikkat çeken araştırma: Gençler oy verirken en çok neyi dikkate alacak?
Türkiye'de beşinci kez hazırlanan 'yaşamından memnun gençlerin oranı' adlı raporun sonuçları yayımlandı. Raporda gençler çalışan, öğrenci ve iş arayan olarak sınıflandırıldı. Peki Türkiye'de gençler ne kadar mutlu? İşte o rapor...
Türkiye'de gençlerin memnuniyet oranını ele alan 'Gençliğin İyi Olma Hali Raporu', gençlerin mutluluk oranının son 5 yılda düştüğünü gözler önüne serdi. Peki Türkiye'de gençlerin yüzde kaçı mutlu, yüzde kaçı mutsuz? İşte dikkat çeken araştırmanın sonuçları...
Habitat Derneği tarafından hazırlanan rapor, Facebook İstasyonu'nda düzenlenen toplantı ile değerlendirildi. Toplantıda hangi gençlik grubunun daha mutsuz olduğu, hangi grup neden daha mutlu olduğu konusu ele alındı.
MEMNUNİYETİN EN DÜŞÜK OLDUĞU GRUP O
Türkiye’deki gençlerle ilgili en kapsamlı araştırmalardan biri olan rapor, 18-24 yaş grubunda yer alan ve çeşitli nedenlerle ne eğitimde ne de istihdamda olan gençleri ifade eden “ev genci” kavramını literatüre kazandırmıştı. Ev gençlerinin memnuniyet oranı bu yıl yüzde 46,4 olarak tespit edildi. Çalışan gençlerin yaşamdan memnuniyet oranı yüzde 47,1, öğrencilerin yüzde 51,8 iken yaşam memnuniyeti en düşük olan grubun iş arayan gençler olduğu tespit edildi. İş arayan gençlerin yalnızca yüzde 28’i hayatlarından memnun olduğunu belirtti.
MEMNUNİYETİ BELİRLEYEN BİRİNCİL FAKTÖR ÇALIŞMA DURUMU
Gençlerin istihdam koşullarının yaşamdan memnuniyet ve geleceğe dair umutlarını önemli ölçüde etkilediğine dikkat çeken Habitat Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Sezai Hazır, “Dijitalleşen dünyayla uyumlu, sürdürülebilir kalkınmayı hedefleyen güçlü ortaklıklar temelinde, toplumsal kapasiteyi geliştiren etki odaklı projeler üreten bir sivil toplum kuruluşuyuz. Yürüttüğümüz birçok projede, gençlerin 21. yüzyıl becerileriyle donatılmalarına odaklanıyoruz.