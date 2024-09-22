Devlet Memuru Olmak İsteyenler Dikkat! 25 Kurum 2 Bine Yakın Personel Alacak
Devlet memuru olmak isteyen milyonları ilgilendiren açıklama geldi. 25 kamu kurumu tam 1916 personel alacak. Resmi Gazete’de yayımlanan ilanlara göre, bu alımlar 455 memur, 112 sözleşmeli personel ve 1.351 işçi alınacak. Peki hangi kurumlar ne kadar alım yapacak. İşte bütün ayrıntılar..
Kaynak: Haber Merkezi
Memur olmak isteyen adaylar için önemli bir duyuru geldi. Resmi Gazete'de yayımlanan ilanlara göre, 25 kamu kurumu toplamda 1,918 personel alımı gerçekleştirecek. Bu alımlar arasında 455 memur, 112 sözleşmeli personel ve 1,351 işçi bulunuyor.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Adalet Bakanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığı gibi kurumların yer aldığı bu süreçte, hangi pozisyonlar için alım yapılacağı ve başvuru tarihleri de merak ediliyor.
Yayımlanan ilanlar doğrultusunda 25 kamu kurumu 1,918 işçi ve memur alımı yapacak. Bu ilanlar kapsamında 4 Bakanlık, 2 üniversite, 2 kalkınma ajansı, 12 belediye, Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı, Diyanet İşleri Başkanlığı, Türkşeker, Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ), Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) ve Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) personel alımı gerçekleştirecek. Hangi kurumların ne kadar alım yapacağı ise merak konusu.
İŞTE ALIM YAPILACAK TAM LİSTE...
Millî Savunma Bakanlığına bağlı Milli Savunma Üniversitesi, 7 sözleşmeli bilişim personeli alacak. Başvurular 3 Eylül 2024'te başlayıp 3 Ekim 2024'te sona erecek.
Türkiye İş Kurumu, 17 sözleşmeli bilişim personeli alımına gidecek. Başvurular 9 Eylül 2024'te başlayıp 23 Eylül 2024'te tamamlanacak.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Bilgi Teknolojileri Genel Müdürlüğü bünyesinde 9 sözleşmeli bilişim personeli alacak. Başvurular 11 Eylül 2024'te başlayacak ve 25 Eylül 2024'te sona erecek.
Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi, 1 programcı alacak. Başvurular 16 Eylül 2024'te başlayıp 22 Eylül 2024'te sona erecek.
Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı, 4 sözleşmeli personel alımı yapacak. Başvurular 16 Eylül 2024'te başlayacak ve 25 Ekim 2024'te sona erecek.
Afyonkarahisar ili Ahmetpaşa Belediyesi, 1 ekskavatör operatörü alacak. Başvurular 19 Eylül 2024'te başlayacak ve 23 Eylül 2024'te sona erecek.
Doğu Marmara Kalkınma Ajansı, 1 uzman personel alacak. Başvurular 20 Eylül 2024'te başlayıp 24 Eylül 2024'te sona erecek.
Milli Eğitim Bakanlığı, 6 sözleşmeli bilişim personeli alacak. Başvurular 23 Eylül 2024'te başlayacak ve 27 Eylül 2024'te sona erecek.
Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanlığı, 4 müfettiş yardımcısı alacak. Başvurular 23 Eylül 2024'te başlayacak ve 1 Ekim 2024'te sona erecek.
Diyanet İşleri Başkanlığı, 10 müfettiş yardımcısı alacak. Başvurular 23 Eylül 2024'te başlayacak ve 4 Ekim 2024'te sona erecek.
Mevlana Kalkınma Ajansı, 3 uzman personel alacak. Başvurular 23 Eylül 2024'te başlayıp 4 Ekim 2024'te sona erecek.
Ağrı ili Eleşkirt Belediyesi, 1 sağlık teknikeri alacak. Başvurular 23 Eylül 2024'te başlayacak ve 27 Eylül 2024'te sona erecek.
Türkşeker, 1.350 geçici işçi alacak. Başvurular 23 Eylül 2024'te başlayıp 27 Eylül 2024'te sona erecek.
Afyonkarahisar ili Özburun Belediyesi, 1 bilgisayar işletmeni alacak. Başvurular 24 Eylül 2024'te başlayacak ve 26 Eylül 2024'te sona erecek.
Sinop ili Dikmen Belediyesi, 2 memur alacak. Başvurular 1 Ekim 2024'te başlayacak ve 4 Ekim 2024'te sona erecek.
Artvin ili Hopa Belediyesi, 2 sözleşmeli personel alacak. Başvurular 1 Ekim 2024'te başlayacak ve 4 Ekim 2024'te sona erecek.
Elazığ ili Maden Belediyesi, 2 sözleşmeli personel alacak. Başvurular 1 Ekim 2024'te başlayacak ve 3 Ekim 2024'te sona erecek.
Niğde ili Alay Belediyesi, 1 muhasebeci alacak. Başvurular 1 Ekim 2024'te başlayacak ve 3 Ekim 2024'te sona erecek.
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı, 133 zabıta memuru alacak. Başvurular 3 Ekim 2024'te başlayacak ve 11 Ekim 2024'te sona erecek.
Elazığ ili Palu Belediyesi, 1 veri hazırlama ve kontrol işletmeni alacak. Başvurular 8 Ekim 2024'te başlayacak ve 10 Ekim 2024'te sona erecek.
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, 45 personel alacak. Başvurular 10 Ekim 2024'te başlayacak ve 20 Ekim 2024'te sona erecek.
Kültür ve Turizm Bakanlığı, toplam 15 sözleşmeli bilişim personeli alacak. Başvurular 17 Ekim 2024'te başlayacak ve 25 Ekim 2024'te sona erecek.
Malatya ili Pütürge Belediyesi, 1 veri hazırlama ve kontrol işletmeni alacak. Başvurular 21 Ekim 2024'te başlayacak ve 25 Ekim 2024'te sona erecek.
Niğde ili Bozköy Belediyesi, 1 tekniker alacak. Başvurular 21 Ekim 2024'te başlayacak ve 25 Ekim 2024'te sona erecek.
Adalet Bakanlığı, 300 icra müdür yardımcısı alacak. Başvurular 24 Ekim 2024'te başlayacak ve 30 Ekim 2024'te sona erecek. Sınav tarihlerine ilişkin detaylar da ayrıca paylaşılacak.