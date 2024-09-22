Devlet Memuru Olmak İsteyenler Dikkat! 25 Kurum 2 Bine Yakın Personel Alacak

Memur olmak isteyen adaylar için önemli bir duyuru geldi. Resmi Gazete'de yayımlanan ilanlara göre, 25 kamu kurumu toplamda 1,918 personel alımı gerçekleştirecek. Bu alımlar arasında 455 memur, 112 sözleşmeli personel ve 1,351 işçi bulunuyor.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Adalet Bakanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığı gibi kurumların yer aldığı bu süreçte, hangi pozisyonlar için alım yapılacağı ve başvuru tarihleri de merak ediliyor.