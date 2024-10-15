Devlet Memuru Olmak İsteyenler Dikkat: 2 Bin 390 Personel Alınacak

Resmi Gazete'de yer alan ilana göre, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı merkez ve taşra teşkilatında çalıştırılmak üzere toplam 2.390 sözleşmeli personel alımı yapacak. Başvuru şartları, tarihleri ve başvuru yöntemleri hakkında detaylar belli oldu.