Devlet Memuru Olmak İsteyenler Dikkat: 2 Bin 390 Personel Alınacak
Devlet memuru olmak isteyenler dikkat! Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı 2 bin 390 sözleşmeli personel alacak.
Kaynak: Haber Merkezi
Resmi Gazete'de yer alan ilana göre, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı merkez ve taşra teşkilatında çalıştırılmak üzere toplam 2.390 sözleşmeli personel alımı yapacak. Başvuru şartları, tarihleri ve başvuru yöntemleri hakkında detaylar belli oldu.
KPSS PUANI GEÇERLİ OLACAK
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, alımın "Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar" kapsamında gerçekleştirileceği belirtildi. Başvurular, Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) B grubu puan sıralamasına göre değerlendirilecek. Adayların, belirlenen niteliklere uygun pozisyonlara yerleştirileceği ifade edildi.
BAŞVURU DETAYLARI BELLİ OLDU
Adaylar, başvurularını 15-30 Ekim 2024 tarihleri arasında "Cumhurbaşkanlığı Kariyer Kapısı" üzerinden gerçekleştirebilecekler.
BAŞVURU ŞARTLARI
657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48. maddesinin (A) bendinin (4), (5), (6) ve (7) numaralı alt bentlerinde belirtilen koşulları taşımak,
Başvuru yapılan ilgili bölümden mezun olmak,
Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almaya hak kazanmamış olmak.