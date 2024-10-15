Devlet Memuru Olmak İsteyenler Dikkat: 2 Bin 390 Personel Alınacak

Devlet memuru olmak isteyenler dikkat! Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı 2 bin 390 sözleşmeli personel alacak.

Kaynak: Haber Merkezi

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Memur
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Devlet Memuru Olmak İsteyenler Dikkat: 2 Bin 390 Personel Alınacak - Resim: 1

Resmi Gazete'de yer alan ilana göre, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı merkez ve taşra teşkilatında çalıştırılmak üzere toplam 2.390 sözleşmeli personel alımı yapacak. Başvuru şartları, tarihleri ve başvuru yöntemleri hakkında detaylar belli oldu.

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Devlet Memuru Olmak İsteyenler Dikkat: 2 Bin 390 Personel Alınacak - Resim: 2

KPSS PUANI GEÇERLİ OLACAK

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, alımın "Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar" kapsamında gerçekleştirileceği belirtildi. Başvurular, Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) B grubu puan sıralamasına göre değerlendirilecek. Adayların, belirlenen niteliklere uygun pozisyonlara yerleştirileceği ifade edildi.

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Devlet Memuru Olmak İsteyenler Dikkat: 2 Bin 390 Personel Alınacak - Resim: 3

BAŞVURU DETAYLARI BELLİ OLDU

Adaylar, başvurularını 15-30 Ekim 2024 tarihleri arasında "Cumhurbaşkanlığı Kariyer Kapısı" üzerinden gerçekleştirebilecekler.

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Devlet Memuru Olmak İsteyenler Dikkat: 2 Bin 390 Personel Alınacak - Resim: 4

BAŞVURU ŞARTLARI

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48. maddesinin (A) bendinin (4), (5), (6) ve (7) numaralı alt bentlerinde belirtilen koşulları taşımak,

Başvuru yapılan ilgili bölümden mezun olmak,

Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almaya hak kazanmamış olmak.

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