Depremlerin yıktığı Kahramanmaraş'ta fotoğraflarla son durum

Dulkadiroğlu ilçesi Turan Mahallesi Şeyh Cami enkazı yanında telefonla konuşan bir vatandaşın üzüntülü bekleyişi dikkat çekerken, bir başka fotoğraf karesinde ise enkazdan eşya kurtarmaya çalışan insanlar ve arkasında ise Abdülhamit Han Camii yer aldı. Yine bir fotoğraf karesinde ise enkaz önünde oturan bir vatandaşın bekleyişi yer aldı.