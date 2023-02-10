Depremin merkez üssünden dehşete düşüren görüntüler: Dağ yarıldı

"Bu durumda kimse evlerinde yatmıyor. Taziye evinde ve köy kahvehanesinde kalıyoruz. Şu an perişanız. Deprem anında kendimizi zar zor dışarı fırlattık. Ardından mahallemizde bir sorun olup olmadığını kontrol etmek için gezdik. Çok şükür bir can kaybımız yok ama evlerde hasar var. 68 yaşındayım ve daha önce böyle bir şeyle hiç karşılaşmadım. Bazen ufak tefek sarsıntılar oluyordu ama böylesini ilk defa gördüm."