Depremin kayıp çocukları: 'Sağlık Bakanı kızımı versin'

Mukaddes Erva Aktaş

10 yaşında, Kahramanmaraş’ta 6 Şubat’ta ailesi ile enkaz altında kaldı. Mukaddes Erva babasından 4 saat önce çıkarıldı. Ambulansla hastaneye götürüldü. O günden beri haber alınamıyor. Baba Abdullah Aktaş kızını her yerde arıyor.

Baba Abdullah Aktaş ile konuştum:

- Kızım benden 4 saat önce çıkarıldı. komşular ambulansla hastaneye göndermişler. hastaneye yok diyor. DNA örneği verdim bir eşleşme yok. Benim kızım canlı çıktı. Hastanede kaydı bile yok. Devlet benim kızımı bulsun. Sağlık Bakanı kızımı versin.