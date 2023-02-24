Depremin kayıp çocukları: 'Sağlık Bakanı kızımı versin'
Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7.7 ve 7.6'lık iki büyük depremin ardından, enkazdan çıkarıldığı halde bir daha ulaşılamayan çocuklar gündeme geldi.
Gazeteci Mustafa Hoş, sosyal medya hesabından depremzedelerin kayıp çocuklarıyla ilgili paylaşım yaptı. Hoş, "sosyal medyada çok sayıda isim var. ama benim yazacaklarım gönüllü avukatlarca bizzat aileleri ile görüşülüp aranan çocuklar." ifadelerini kullandı.
Hoş'un paylaşımları ve kayıp çocuklar şöyle:
Kerem Karataş
Henüz 13 aylık. Kahramanmaraş Ebrar Sitesi'nde depreme yakalandı. Anne Elif ve baba Gani Karataş hayatını kaybetti ama Kerem bulunamadı. Sitede arama kurtarma çalışmaları bitirildi. Ağabeyinden DNA örneği verildi.
Mukaddes Erva Aktaş
10 yaşında, Kahramanmaraş’ta 6 Şubat’ta ailesi ile enkaz altında kaldı. Mukaddes Erva babasından 4 saat önce çıkarıldı. Ambulansla hastaneye götürüldü. O günden beri haber alınamıyor. Baba Abdullah Aktaş kızını her yerde arıyor.
Baba Abdullah Aktaş ile konuştum:
- Kızım benden 4 saat önce çıkarıldı. komşular ambulansla hastaneye göndermişler. hastaneye yok diyor. DNA örneği verdim bir eşleşme yok. Benim kızım canlı çıktı. Hastanede kaydı bile yok. Devlet benim kızımı bulsun. Sağlık Bakanı kızımı versin.
Emir Batu Küçük
11 yaşında Maraş’ta Saitbey Sitesi'nde anne, baba, ablası ve kız kardeşiyle yaşıyordu. Hepsi hayatını kaybetmiş olarak bulundu. Arama kurtarma bitti, enkaz kaldırma başladı, ama Emir’e ulaşılamadı. Teyzesi günlerdir aileden son kalan yeğenini arıyor.