Depreme karşı hangi bölgeler riskli? İstanbul'un deprem röntgeninde mahalleler tek tek sıralandı!
Prof. Dr. Celal Şengör'ün "İstanbul'dan gitmeyi düşünüyorum" sözleriyle yeniden gündeme gelen olası İstanbul depreminin ardından yeni bir rapor hazırlandı. Raporda, riskli ilçeler ve mahalleler tek tek sıralandı. İşte İstanbul'un deprem röntgeni...
Yer bilimci Prof. Dr. Celal Şengör’ün Marmara’da olası büyük bir deprem sonrası yaşanması muhtemel felakete dikkati çekerek, “İstanbul’dan gitmeyi düşünüyorum” açıklamasının ardından çeşitli kurum ve kuruluşların hazırladığı tahminler bir kez daha gündeme geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin (İBB) hazırladığı raporlarda riskli ilçeler ve mahalleler tek tek sıralanıyor.
Milliyet'in aktardığı AFAD’ın raporuna göre; “Deprem İstanbul’un tüm ilçeleri için yüksek risk oluşturmakla birlikte; özellikle Adalar, Avcılar, Bahçelievler, Bakırköy, Beylikdüzü, Büyükçekmece, Küçükçekmece, Maltepe, Tuzla, Üsküdar, Zeytinburnu ve Sultanbeyli ilçeleri ve yakın mahalleler olası büyük depremden yoğun olarak etkilenecek.”
İBB’ye göre ise en riskli ilçeler Avcılar, Fatih, Zeytinburnu, Esenler, Küçükçekmece, Tuzla ve Beylikdüzü. Olası büyük bir depremde Zeytinburnu’nda 5 bin 334, Avcılar’da 7 bin 39, Küçükçekmece’de 12 bin 244 yapının ağır hasar alacağı tahmin ediliyor.
İLÇE İLÇE SIRALANDI
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı’nın (AFAD) İstanbul İl Afet Risk Azaltma Planı’na (İRAP) göre olası büyük bir depremde İstanbul’u bekleyen tehlikeler şöyle sıralandı: