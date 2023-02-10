Depremde yıkılan binada savcılık soruşturma başlattı: 'Banka kolonlarımızı kesti'

Gruplar halinde çalışan kurtarma ekipleri, enkaz altından bir kişiyi daha kurtarabilmek için mücadele ederken, -11 dereceyi bulan soğuk havalar nedeniyle zor anlar yaşıyor. İnsanların içini ısıtacak haber vermek için yoğun bir şekilde çalışan ekipler, dinlenmeye çekildiklerinde sıranın yeniden kendilerine gelmesini beklerken alanda yaktıkları ateşin kenarında ısınmaya çalışıyor.

Enkazda hırsızlık ve yağma gibi olayların yaşanmaması için ise güvenlik görevlileri de yığıntıların çevresinde nöbet tutuyor.