Depremde hayatını ve yakınlarını kaybeden ünlü isimler
Türkiye, merkez üssü Kahramanmaraş Pazarcık ve Elbistan olan 7,7 ve 7,6'lık iki büyük depremle yıkıldı. 10 ilde büyük yıkım ve can kaybına neden olan depremlerde hayatını ve yakınlarını kaybeden ünlü isimler de oldu.
Kahramanmaraş Pazarcık ve Elbistan'da 6 Şubat 2023 tarihinde 9 saat arayla meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüklerindeki deprem 10 ilde büyük yıkıma yol açtı. Kahramanmaraş haricinde Hatay, Gaziantep, Malatya, Elazığ, Şanlıurfa, Adıyaman ve Adana depremi en çok hisseden illerin başında geldi. Deprem bölgesinde 103 binden fazla profesyonel ekip ise arama kurtarma çalışmasını sürdürdü.
Depremde ölen ünlüler de oldu. Özellikle spor camiasından futbol ve voleybol dünyasından vefat edenlerin olduğu biliniyor. Peki depremde ölenlerin kimlikleri açıklandı mı? Depremde vefat eden eden ünlülerin isimleri haberimizde...
AKP Adıyaman Milletvekili Yakup Taş
Depremde ailesiyle birlikte Adıyaman'da enkaz altında kalan AK Parti Adıyaman Milletvekili Yakup Taş'ın da hayatını kaybettiği bugün öğrenildi. Taş'ın ailesinden 20 kişinin de hayatını kaybettiği öğrenildi.
Voleybolcu çift Betül Çakır ve Bedrettin Çakır hayatını kaybetti
1. Lig'de mücadele eden Gaziantep Merinos Voleybol'un smaçörü Betül Çoban Çakır ve voleybolcu eşi Bedrettin Çakır'dan kötü haber geldi. Çift, Kahramanmaraş merkezli gerçekleşen depremde yaşamını yitirdi.