Deprem uzmanı Prof. Dr. Ercan'dan Erzurum uyarısı: '6'dan büyük deprem şaşırtıcı olmaz'

Depremlerin küçük ölçekli olduğunu dile getiren Prof. Dr. Ercan, "İzmir'deki 3.9 her zaman, her yerde, her kırıkta olabilecek önemsiz depremlerden biri. 4'ten daha büyüklere 'deprem', 3.9'a 'depremcik' deriz. Bununla ilgili herhangi bir uyarı söz konusu değildir. Oradan geçen kırık zaten diri. Diri kırığın çok büyük bir deprem üretme olasılığı yok. Konya'daki deprem yine etkin bir kırıkta oluştu. Ancak o bölgede bu kırığın daha büyük bir deprem üretme olasılığı yok. Bu bir öncü deprem değil.