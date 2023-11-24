Deprem Uzmanı Prof. Dr. Ahmet Ercan'dan 11 il için korkutan uyarı: '2-3 yıl sürebilir'
Deprem Uzmanı Prof. Dr. Ahmet Ercan, akşam saatlerinde Malatya'da meydana gelen 5,2 ve 4,7'lik sarsıntıların ardından açıklama yaptı.
Jeofizik Yüksek Mühendisi Prof. Dr. Ahmet Ercan, Malatya ve Adıyaman'daki depremlerin ardından bir açıklama yaptı. Ercan, "Adıyaman-Sincik'de 17.46'da, 7 km'de M5,3'lük deprem, sonra M4,7 artçısı oldu. Dört kırığı kırarak toplam M8,0'lik gerginlik boşaltan depremin artçılarıdır. 11 ilde artçılar 6,3 büyüklüğüne kadar 2 ile 3 yıl sürecektir. Depremleri gören yapılar yorgundur. Çelik yapı yapılmalı" dedi.
MALATYA VE ADIYAMAN'DA ART ARDA DEPREMLER
Merkez üssü Malatya'nın Battalgazi ilçesinde olmak üzere 3 dakika arayla 5,2 ve 4,7 büyüklüğünde depremler meydana geldi. Yaklaşık 1 saat sonra Adıyaman ise 3,5 şiddetinde sarsıldı.
ARTÇI SARSINTILAR 2 İLE 3 YIL SÜRECEK
Jeofizik Yüksek Mühendisi Prof. Dr. Ahmet Ercan, sarsıntıların ardından bir açıklama yaptı. Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğünden etkilenen 11 ili uyaran Ercan, 6.3'ü kadar yükselebilecek olan artçıların 2 ile 3 yıl süreceğine dikkat çekti.
"DEPREMLERİ GÖREN YAPILAR YORGUNDUR"
Ercan, şunları söyledi: "Adıyaman-Sincik'de 17.46'da, 7 km'de M5,3'lük deprem, sonra M4,7 artçısı oldu. Dört kırığı kırarak toplam M8,0'lik gerginlik boşaltan depremin artçılarıdır. 11 ilde artçılar M6,3 büyüklüğüne kadar 2 ile 3 yıl sürecektir. Depremleri gören yapılar yorgundur. Çelik yapı yapılmalı"