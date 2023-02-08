Deprem sonrası sosyal medya kapatıldı: İşte en iyi ücretsiz VPN uygulamaları

Sanal Özel Ağ (VPN), şifreli bir bağlantı aracılığıyla internette anonim olarak gezinmenizi mümkün kılar. Ancak çoğu VPN uygulaması, ağlarını kullanmak için kullanıcılarından aylık ücret ister. Peki 2022 yılı için en iyi ücretsiz VPN programları nelerdir?

Ücretsiz VPN uygulamaları (Android, iOS, Windows ve Mac)

VPN’ler, kullanıcıların özel ağlara bağlanmasına izin veren bir teknolojidir. Engellenen veya sansürlenen web sitelerine ve hizmetlere erişmek için tercih edilir. Ayrıca internette anonim olarak gezinmeye izin verir. Fakat en popüler VPN uygulamaları belirli bir ücret karşılığında sunulur.