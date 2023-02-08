Deprem sonrası sosyal medya kapatıldı: İşte en iyi ücretsiz VPN uygulamaları
Vatandaşlar depremde yaşanan gelişmeleri Twitter gibi sosyal medya araçlarından takip ediyorlardı. Sosyal medyaya bant yavaşlatılması getirildi. Vatandaşlar sosyal medyanın yasaklandığını düşünerek VPN uygulaması arayışına başladı. İşte en iyi ücretsiz VPN uygulamaları ve özellikleri...
Türkiye depremle sarsıldı. Enkaz altında kalanları kurtarma çalışmaları sürerken, vatandaşlar yakınlarının durumunu sosyal medya üzerinden duyuruyor.
Ancak, başta Twitter olmak üzere, sosyal medya kullanımı yavaşlatıldı. Vatandaşlar, VPN arayışına girdi.
Sanal Özel Ağ (VPN), şifreli bir bağlantı aracılığıyla internette anonim olarak gezinmenizi mümkün kılar. Ancak çoğu VPN uygulaması, ağlarını kullanmak için kullanıcılarından aylık ücret ister. Peki 2022 yılı için en iyi ücretsiz VPN programları nelerdir?
Ücretsiz VPN uygulamaları (Android, iOS, Windows ve Mac)
VPN’ler, kullanıcıların özel ağlara bağlanmasına izin veren bir teknolojidir. Engellenen veya sansürlenen web sitelerine ve hizmetlere erişmek için tercih edilir. Ayrıca internette anonim olarak gezinmeye izin verir. Fakat en popüler VPN uygulamaları belirli bir ücret karşılığında sunulur.
Ücretsiz VPN seçerken dikkat etmeniz gereken ilk kriter, doğrudan veya dolaylı yoldan abonelik maliyetlerinin olmamasıdır. Ayrıca VPN’lerin müşteri verilerini üçüncü taraflara satmaması da önemlidir. Listemizde en iyi ücretsiz VPN uygulamaları şu şekilde sıralandı:
Hapi VPN
Proton VPN
PrivadoVPN
Windscribe
TunnelBear
Atlas VPN
Hapi VPN
Yerli bir uygulama olan Hapi VPN, özellikle de güvenlik endilerimizin her geçen gün arttığı bu günlerde oldukça yararlı bir alternatif olarak karşımıza çıkıyor. Uygulama Google Play Store ve App Store üzerinden mobil cihazlarda kullanılabiliyor. En dikkat çeken özelliği ise ücretsiz sürümünde kullanım ya da hız sınırının olmaması.